Buoni spesa, 2150 quelli distribuiti in 2 giorni dal Comune di Roma

E' iniziata ieri la distribuzione dei buoni spesa finanziati da Governo e Regione. Secondo i dati forniti dal Comune di Roma, che ha organizzato la distribuzione dei buoni, mercoledì sono stati 1000 quelli distribuiti, oggi invece 1150. Molte famiglie hanno già fatto la spesa con i ticket. Questa mattina sono inoltre stati consegnati presso il Dipartimento i Buoni Spesa in formato cartaceo, che saranno distribuiti a partire già da domani su tutto il territorio cittadino grazie al contributo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Previste a nuove erogazioni e consegne a domicilio, a singoli e famiglie in difficoltà, sulla base delle domande lavorate dai Municipi che inviano gli aggiornamenti a cadenza giornaliera al Dipartimento capitolino.

Il Buono Spesa è un aiuto per singoli e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica, causata dalla situazione di diffusione del Coronavirus Covid-19. Il sostegno viene erogato tramite ticket per l’acquisto dei generi alimentari o di prima necessità.

"Il sistema che abbiamo scelto è rapido e funziona", rivendica la sindaca Raggi. "In un momento così delicato era necessario garantire la massima velocità possibile sia nella richiesta che nella consegna dei buoni. Lo abbiamo fatto grazie a un sistema di presentazione delle domande semplice e immediato e coinvolgendo anche edicole, parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato. Ringrazio ogni singola persona che ha contribuito e continuerà a lavorare con noi per contribuire ad aiutare i concittadini più in difficoltà. Siamo una Comunità", conclude la prima cittadina.

"Aver avviato la procedura in tempi così rapidi è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Purtroppo in questi giorni sono girate alcune fake news, che hanno avuto il solo effetto di generare timori ingiustificati tra i cittadini. Il sistema che abbiamo scelto funziona e la velocità con cui stiamo agendo lo dimostra. Continuiamo a lavorare ogni singolo giorno per offrire sempre più servizi e sostegno ai singoli e alle famiglie che, in questo momento delicato per tutti, stanno affrontando difficoltà maggiori", aggiunge l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.