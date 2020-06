Buoni Spesa, il Comune firma protocollo con Poste Italiane. Raggi: "Risposta a emergenza è stata rapida ed efficace"

Il Comune di Roma ha firmato un protocollo d'intesa con Poste Italiane, atto che formalizza la collaborazione avviata durante la fase più critica dell'emergenza coronavirus per la distribuzione dei Buoni spesa alle famiglie più fragili. "Ho avuto il piacere di ricevere in Campidoglio l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante" ha fatto sapere la sindaca Virginia Raggi.

"Un accordo che ha reso possibile la distribuzione gratuita, negli uffici postali di Roma, di una parte considerevole dei ticket. Parliamo di 43mila buoni su 70mila che le famiglie beneficiarie in difficoltà economica hanno potuto ritirare direttamente negli uffici postali più vicini alle proprie abitazioni" prosegue Raggi. "I restanti, invece, sono stati scaricati direttamente sull'apposita app o affidati alla nostra Polizia Locale per le consegne a domicilio".

Già, presso gli uffici delle Poste però fino a pochi giorni fa giacevano ancora 11mila buoni da distribuire, secondo quanto risulta da un accesso agli atti effettuato dal deputato, e consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. "Vuol dire che 11mila famiglie dopo 4 mesi di lockdown ancora non avevano ricevuto nulla. Il problema non è l'efficienza di Poste" commenta Fassina.

"Il problema è che le fasce sociali più in sofferenza e più in bisogno di aiuto in un ufficio postale non vanno. Il canale per arrivare a chi è più in difficoltà sono le associazioni del Terzo Settore - conclude il consigliere - come abbiamo proposto sin dall'inizio della pandemia, le associazioni che sono sul territorio e conoscono chi è al margine andavano e vanno coinvolte attivamente. Le coinvolga cara sindaca".