Buche, i volontari di Tappami contro Raggi: "Comune ostile ci ignora, forse perché non siamo del M5s"

Veder riconosciuto il proprio lavoro dalle istituzioni, e avviare un circolo virtuoso che metta a sistema il lavoro dei volontari. Sono le richieste dell'associazione Tappami, gruppo di romani che da anni si dà appuntamento sulle carreggiate della città, per mettere pezze alle strade, groviera, di Roma.

"In meno di 3 anni abbiamo messo in sicurezza circa 5000 buche, a costo zero per le casse cittadine" racconta Cristiano Davoli, presidente del comitato, rivendicando quello che è "il primo progetto compiuto di volontariato civico che può garantire una manutenzione costante e delle buche più pericolose, manutenzione impossibile altrimenti perchè ci vorrebbero decine se non centinaia di milioni di euro". Già, che i fondi per la manutenzione stradale sono pochi non è una novità.

Poi ricorda il lustro ricevuto addirittura in un articolo del New York Times, del Times e della prima rete televisiva pubblica tedesca Zfd. "Il nostro obiettivo è che il Comune istituisca un albo dei volontari civici e coordini tutti i progetti che possano contribuire, non certo solo il nostro. È una grande opera di mobilitazione che potrebbe risolvere almeno la messa in sicurezza del manto stradale parcellizzando quartiere per quartiere la disponibilità dei volontari a formarsi e a intervenire".

Ma l'immenso lavoro svolto è stato diffuso, lamenta l'associazione, solo dalla stampa. "Eppure il progetto funziona e dovrebbe solo essere implementato e fatto proprio dal Comune che invece fin qui ci ha ignorato deliberatamente". Un'accusa precisa, rivolta all'amministrazione Raggi. "Noi chiediamo un incontro per avviare un circolo virtuoso in cui i cittadini possano dare una mano volontariamente e gratuitamente all'Amministrazione. Dato il silenzio, se non l'ostilità, sin qui registrati, sorge spontaneo chiedersi se per tappare le buche e risparmiare danni e incidenti ai romani bisogna essere per forza iscritti ai Cinque Stelle".