Emergenza buche: "Pronto un piano Marshall per le strade dei municipi"

"Un piano Marshall per le strade di competenza dei singoli municipi". L'amministrazione capitolina corre ai ripari e lancia interventi a tappeto sull'asfalto distrutto dalla pioggia. Così l'assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta: "La nostra Amministrazione ha avviato una ricognizione puntuale delle principali criticità presenti sulle arterie secondarie della Capitale, affinché il Campidoglio possa sostenere economicamente e materialmente gli stessi Municipi nel limitare i disagi provocati dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni".

L'assessore fa riferimento alla lettera inviata dalla sindaca Raggi a tutti i presidenti di circoscrizione, per chiedere un rendiconto sul quadro delle strade: fondi a disposizione e situazioni più gravi. "A causa di una totale assenza di manutenzione da parte delle precedenti amministrazioni, neve, ghiaccio e piogge hanno messo a dura prova le nostre strade" prosegue l'assessore in un lungo post su Facebook. "Per questo la sindaca Virginia Raggi ha scritto a tutti i presidenti di Municipio chiedendo di comunicare, entro domani, l’ammontare dei fondi a loro disposizione per la manutenzione stradale, gli interventi già effettuati, quelli programmati e l’elenco dei lavori più urgenti. Sulla base di questo dettagliato report si valuteranno eventuali ulteriori stanziamenti di fondi da assegnare alle strutture territoriali".

"Intanto - continua Gatta - a seguito dell’allerta meteo della scorsa settimana, è partita un'attività di monitoraggio con cui si stanno affrontando le criticità sulla viabilità principale di competenza del Campidoglio, eliminando le buche che rappresentano un rischio immediato per la circolazione".