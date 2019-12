Buche e strade ammalorate: nel 2018 il Comune ha risarcito i romani per 1,7 milioni di euro

Migliorano, seppur timidamente, le condizioni delle strade della Capitale. Stando a quanto riportato nella Relazione annuale dell'Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici del Comune, nel 2018 sono aumentate le vie dove il Campidoglio è riuscito a intervenire per riparare i tratti ammalorati.

"Sono ripresi, i lavori sulla rete viaria con interventi di riparazione delle buche sulle arterie della grande viabilità e sulle strade di competenza municipale, per un totale di oltre 380mila metri quadrati di strade rifatte che arriveranno a oltre un milione di mq entro la fine del 2019" si legge nella Relazione, illustrata oggi in Campidoglio alla presenza del vicesindaco Luca Bergamo e del presidente dell'aula capitolina Marcello De Vito.

Certo, il quadro era davvero dei più urgenti, tale da imporre all'amministrazione in cambio di passo. A testimonianza delle grosse criticità del settore, l'ammontare di risorse economiche utilizzate per rimborsare i cittadini che a causa di qualche buca o dissesto stradale hanno subito dei danni fisici o ai mezzi di trasporto. "La necessità di provvedere con urgenza a queste opere è testimoniata dal numero di richieste di risarcimento per danni connessi al dissesto del manto stradale pervenute alle Assicurazioni di Roma, che tra il 2016 e il 2018 hanno erogato 1,7 milioni di euro di rimborsi". Un ingente tesoretto che ha sollevato diverse polemiche, insieme ad altri dati negativi emersi in diversi altri servizi pubblici analizzati nel dossier.

C'è Atac, con il suo -17% di corse di superficie nel 2018, il verde pubblico con i pochi alberi piantumati a fronte dei più di mille abbattuti e con i bandi per la manutenzione ancora parzialmente fermi. E poi i rifiuti, tema caldo al centro del dibattito proprio in queste ore. Anche su questo fronte l'Agenzia dà un quadro impietoso. La pulizia e il decoro delle strade e delle aree intorno ai cassonetti è in netto calo. La raccolta in strada peggiora molto per i rifiuti non riciclabili, la plastica e la carta e migliora solo di poco per vetro e organico. Il voto dei romani su pulizia e raccolta si attesta tra i 3,4 e il 3,6.