Dalle buche ai rifiuti Beppe Grillo finisce travolto dall'effetto Raggi

"Roma Capitale è stata premiata per il nuovo modello di raccolta differenziata". E ancora, sulle condizioni del manto stradale: "Neanche una buca". Beppe Grillo scende in campo per dare supporto alla sindaca del M5s, ma la realtà, diversa dal racconto edulcorato del comico genovese, lo silenzia. Insieme ai commenti poco lusinghieri della rete. Così l'effetto Raggi, tra un immobilismo di fondo e qualche timido passo verso il cambiamento promesso, travolge anche il leader.

Prima gli elogi, via social, sui rifiuti, dopo il premio Conai ricevuto dal Campidoglio per la raccolta differenziata avviata in tre quartieri di altrettanti municipi della Capitale. "Si tratta di un riconoscimento importante - scrive il comico leader su Fb - questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta e pian piano si vede la differenza. Leggete e diffondete più che potete". Ma il web non perdona. E chi vive a Roma lo smonta commento dopo commento. Perché se è vero che è da poco partito un nuovo modello di separazione e raccolta dell'immondizia, con sacchetti "intelligenti" microchippati, al Ghetto (I municipio) ad Axa (X municipio) e a Fontana Candida (VI municipio), parliamo di qualche centinaio di utenze raggiunte. Che diventeranno 72mila entro l'estate, lo ha garantito Ama. Una quantità comunque residuale rispetto a un'intera città in affanno, con quasi 3 milioni di abitanti. Secondo i dati forniti da Legambiente, la differenziata è cresciuta dell'1,5 per cento, passando dal 42,8 al 44,3 in un anno. Se il ritmo non aumenta difficilmente si toccherà il 70 per cento promesso da Virginia Raggi. I romani lo sanno benissimo.

"Roma così zozza io non l’ho mai vista, potevano risparmiarsi questa notizia" o "in periferia viviamo in un letamaio" e ancora "Roma è semplicemente inondata dalla spazzatura", "andate a prendere in giro qualcun altro". E' il tenore generale di chi dice la sua sotto il post entusiasta di Grillo. Che anche sulle buche prende la toppa. Alla guida di un'auto, e ripreso con il cellulare da un passeggero, "osa" affermare che la strada è liscia come una tavola da biliardo. "Neanche una buca, neanche una buca" ripete fiero. Il comico però dimentica di specificare che sta percorrendo per buona parte del tragitto un tratto dell'A24, che non è di competenza del Campidoglio. E chi con crateri, dossi e radici che sporgono dal cemento convive tutti i giorni, non manca di farlo notare.

"Guarda che quando hai menzionato la frase niente buche il cameramen sembrava al tagadà". E ancora: "Viè in periferia buffone, le strade di Tor Bella Monaca e dintorni sembrano Belgrado dopo la guerra" o "ma vergognati, prova a fare un giro in via Aurelia, rischiamo la vita tutti i giorni". E a parte qualche endorsement generico del tipo "genio vai avanti", per lo più la rete che a Beppe è tanto cara gli ha risposto per le rime.