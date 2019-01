Risarcimento automobilista, il Comune invita ad evitare le buche: Il Pd: "Follia"

Il Comune non voleva risarcire l'automobilista incappato in una buca di via di Solfarata. L'indennizzo di 760 euro, per aver distrutto una gomma e danneggiato un cerchione, è comunque arrivato. Nonostante la posizione assunta dal Campiodoglio.

La linea difensiva

La memoria difensiva del Comune è stata resa nota dalla Codacons, l'associazione che ha difeso l'automobilista. ''La presenza su strade pubbliche di sconnessioni, avvallamenti e altre irregolarità non costituisce un evento straordinario ed eccezionale" e, dunque, "deve essere tenuta ben presente dagli utenti della strada" che hanno "l'obbligo di comportarsi diligentemente per evitare pericoli a sé o ad altri''.

Non è satira

La posizione assunta da Roma Capitale, non è stata accolta dal Tribunale civile di Roma. Il giudice ha infatti disposto il risarcimento all'automobilista. Ma la memoria difensiva del Comune non è passata sotto traccia. "Sembra satira, ma è realtà" ha commentato il vicepresidente regionale del PD Enzo Foschi. "E nella Roma della Raggi succede purtroppo quasi ogni giorno. Ma oggi il Comune a trazione 5Stelle si è superato arrivando a sostenere che a Roma le buche ormai sono una realtà e che quindi i danni che scaturiscano dalle voragini sono colpa dei romani".

"Siamo alla follia"

Per Enzo Foschi, la linea che l'Avvocatura ha scelto di tenere contro l'esposto della Codacons, è inaccettabile. "Siamo alla follia - ha commentato il vicesegretario romano del PD - Una Giunta che oltre a non riparare, amministrare, e curare la città su buche, rifiuti, trasporto pubblico, trova anche il modo di prendersela con i poveri cittadini".

Il Tribunale comunque ha disposto il pagamento dei danni e delle spese legali. E come ha annunciato l'associazione dei consumatori che sulle richieste di risarcimento ha promosso una class action, stanno per arrivare anche altre le altre sentenze.