Salvini vs Raggi, dal Campidoglio bordata all'alleato: "Dalla Lega pessimo esempio con i 49 milioni di euro"

A Palazzo Senatorio c'è chi mastica amaro. Tra le fila della maggioranza pentastellata qualcuno in queste ore si è dovuto mordere la lingua. Non sono piaciute le critiche pronunciate dal ministro Salvini all'indirizzo della prima cittadina. Dal palco di Atreju il leader del Carroccio, incalzato da Mentana, aveva infatti attaccato la gestione della città.

"Ogni giorno, in auto, è un rally" aveva sentenziato il ministro Salvini, alludendo al dissesto in cui versano le strade capitoline. Tanto è bastato per far saltare la mosca al naso a più di un pentastellato. Difficile però rispondere a tono all' alleato di governo. Meglio mordersi la lingua, tenere a freno l'impulso di replicare: potrebbe creare imbarazzo a Palazzo Chigi.

C'è chi però non ha resistito alla tentazione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E' il caso del consigliere capitolino Pietro Calabrese (M5s) che, con un post pubblicato su facebook, ha provato a mettere i classici "puntini sulle i".

Le buche di Roma Ladrona

"Forse non è chiaro, serve che il Ministro dell’Interno comprenda una cosa molto semplice. Oppure che ci racconti cosa intendeva quando urlava Roma ladrona, perché la magistratura lo ha spiegato molto bene tramite indagini e condanne per Mafia Capitale". Così bene che ora "qui a Roma non si ruba più" incalza Calabrese. Però c'è un se. Le strade a Roma, a dispetto di quanto ha provato a far credere Beppe Grillo ad inizio luglio, sono piene di buche. Crateri che spesso ne arrivano a limitarne la praticabilità.

Una città piena di cantieri

"I romani che lo hanno compreso sanno che per ogni ladro su ognuna delle migliaia delle buche del passato esiste un presente pieno di lavoro straordinario, per evitare che l’immensa voragine si ripeta in futuro. Lo sanno anche perché vedono la città sempre più piena di cantieri". Tema, quest'ultimo, utilizzato anche dalla Sindaca per replicare, indirettamente, alle parole del vicepremier leghista. "Salvini probabilmente trova traffico per strada poiché abbiamo sbloccato 150 milioni di cantieri per opere in città" aveva risposto la Sindaca agli attacchi arrivati dal leader del Carroccio. Calabrese però è andato oltre.

Le risorse necessarie

"I romani sanno che per fare tutti gli interventi mai realizzati negli ultimi decenni – incalza il consigliere pentastellato – serve molto tempo e risorse adeguate. Risorse che guarda caso mancano soprattutto perché qualcuno le ha fatte sparire in migliaia di falle lasciate volutamente aperte, senza alcun controllo da parte di ogni Governo del passato". E qui arriva la bordata.

I mancati controlli ed i 49 milioni della Lega

"I romani sanno che per fare tutti gli interventi mai fatti negli ultimi decenni, oltre al lavoro, ovviamente serve molto tempo, e risorse adeguate. Risorse che guarda caso mancano soprattutto perché qualcuno le ha fatte sparire in migliaia di falle lasciate volutamente aperte, senza alcun controllo da parte di ogni Governo del passato. Come accaduto – e qui arriva la bordata all'alleato di governo – col pessimo esempio dei 49 milioni della Lega, ha presente, Ministro?".