Buche a Roma, due mesi per il ritorno alla normalità: aumentano le squadre al lavoro

Piano Marshall, avanti tutta. Il mantra in Campidoglio è "tappare le buche". L'emergenza, ancora aperta, preoccupa i grillini. Termometro sono i social dei vari consiglieri, silenti e in generale meno aggressivi e spregiudicati nella propaganda rispetto agli standard pentastellati. A parlare è sempre e solo l'assessora Margherita Gatta che ieri, a margine di una commissione mobilità, ha fatto il punto sulla situazione. "Il 'piano Marshall' sarà potenziato con ulteriori squadre in città. Ci sono tantissime buche, non sono quantificabili, ma ci vuole un certo tempo. Quando mi aspetto il ritorno alla normalita'? Non ho un'idea precisa, immagino che non sia un tempo lungo rafforzando le squadre: spero che non si vada oltre un paio di mesi o meno".

Gatta si è detta "arrabbiata, a me non piace dare colpe alle amministrazioni passate ma è scientifico che da anni la manutenzione quanto meno non è stata fatta per bene". Il lavoro delle squadre va avanti a ritmo serrato su Boccea, Tuscolana e via Nazionale. Ieri notte è toccato alla Tangenziale. Lavori più impattanti, con il rifacimento del manto stradale, sono invece in corso su viale Jonio, via Magliana e via Laurentina.

In strada ci sono anche i volontari. Il fai da te in molte zone, soprattutto quelle periferiche, appare l'unica soluzione. Asfalto a freddo e pala per pressare il bitume sono centrali.

Intanto le buche fanno cambiare strada agli autobus. La linea52D, causa dissesto del manto stradale, da via dei Campi Sportivi prosegue su via dell'Agonistica, viale della Moschea, via Sergio Leone e via Giacinta Pezzana; linea700 in direzione Eur Fermi, da via Vinicio Cortese devia in via Boschiero e via Cristoforo Colombo (lavori in via Vittorio Mallozzi); le linee 16 e 412 causa voragine in via Alghero, in entrambe le direzioni sono deviate: in direzione via Olevano Romano e via XX Settembre, da piazza Ragusa proseguono in via Oristano per poi riprendere normale percorso a via Alghero/piazza Lodi. Direzione via Costamagna e via Adria, da piazza Lodi inversione di marcia, via La Spezia/Lodi MC, via Monza e via Taranto. Sempre per la #linea16, a causa lavori in via Nocera Umbra, da piazza Montecastrilli devia in via Deruta, via Umbertide e via Tuscolana; linea344 per lavori di realizzazione di un nuovo tratto stradale in via Ugo Ojetti, nel tratto tra via di Casal Boccone e via Nomentana, sino ad aprile possibili rallentamenti; Causa dissesto del manto stradale in via Torrenova- Endimione, le linee 053-056-N18 sono deviate.



