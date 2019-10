In tre mesi 750mila bottiglie nelle macchine “mangia plastica”: così si comprano i biglietti Atac

Oltre 750mila bottiglie di plastica riciclate in meno di tre mesi. Questo il bilancio dall’inizio della campagna +Ricicli+Viaggi: l’iniziativa di Atac, la prima del genere in Italia e tra le poche al mondo, attraverso la quale è possibile acquistare biglietti per i bus e abbonamenti riciclando.

Biglietti Atac con bottiglie riciclate: come funziona

Tre le macchine “mangia bottiglie” a Roma, tutte nelle stazioni metro: Cipro sulla linea A, Piramide sulla B e San Giovanni sulla C.

Ma come ottenere un biglietto dell’Atac riciclando bottiglie di plastica? Basta scaricare le App di MyCicero e Tabnet e andare su “+Ricicli +Viaggi”.

Ogni utente verrà dotato di un codice a barre che lo identifica: bisognerà poi farlo leggere dal lettore ottico delle macchinette e iniziare a inserire le bottiglie in Pet.

+Ricicli+Viaggi: 750mila bottiglie di plastica riciclate

Per ogni bottiglia di qualunque formato inserita nella macchina si riceve l’ecobonus di cinque centesimi: una volta accumulato il credito necessario sarà possibile acquistare direttamente i titoli di viaggio Atac.

Dall’inizio della sperimentazione, che durerà un anno, 750mila le bottigliette riciclate nelle stazioni di Roma.

La Sindaca Raggi: “Ridurre la plastica conviene”

“Un’onda inarrestabile che testimonia quanto l'iniziativa sia apprezzata dai cittadini e utenti dei mezzi pubblici” – ha commentato la Sindaca di Roma Virginia Raggi parlando di “partecipazione positiva”.

“Aiutare l’ambiente, ridurre la plastica – ha scritto sul proprio profilo Facebook rendndo noti i dati - è semplice e conviene. +Ricicli+Viaggi”.