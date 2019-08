Piacciono le macchine mangia plastica: in due settimane raccolte oltre 60mila bottiglie

Ci sono volute solo due settimane per raggiungere un traguardo già importante: in quindici giorni sono state riciclate 60mila bottiglie d’acqua nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Campidoglio dal titolo “Atac+Ricicli+Viaggi”. IL VIDEO

VIDEO - Ecco come funziona la macchina mangia plastica

Atac+Ricicli+Viaggi: ecco come funziona

Sono tre per ora le postazioni in cui è possibile riciclare le bottiglie di plastica a Roma: metro San Giovanni, Piramide e Cipro. L’iniziativa, consente, attraverso il riciclo di accumulare un bonus necessario poi all’acquisto del biglietto Atac. Come funzione? Si apre la app apposita sullo smartphone, si passa il codice utente nella macchina, si inseriscono le bottiglie di plastica del valore di 5 centesimi l’una che viene accreditato entro 5 minuti all’interno del proprio dispositivo.

L'obiettivo del Campidoglio: un milione entro l’anno

Il successo ottenuto fino ad ora fa ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo finale: il Campidoglio prevede infatti di raggiungere quota un milione entro l’anno. “Sono sempre di più, infatti, coloro che inseriscono le bottiglie nella macchinetta e in cambio ottengono un credito, uno speciale ecobonus sul cellulare, attraverso le App di MyCicero e TabNet, per l’acquisto dei titoli di viaggio – spiegano dal Comune - Ricordiamo che con +Ricicli+Viaggi chiunque può disfarsi di bottiglie di plastica grazie alle speciali macchinette mangia plastica".

“Un gesto a favore dell’ambiente – ha detto la Sindaca Virginia Raggi - una buona pratica per tutti”.