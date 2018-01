"Via le botticelle": il carbone degli animalisti rianima gli annunci della giunta Raggi

La tutela degli animali in primis. E’ questo l’obiettivo del “regolamento estremamente restrittivo di Roma Capitale sulle botticelle” che attende l’approvazione in assemblea capitolina. Sulla condizione dei cavalli, infatti, sono intervenuti di recente anche gli animalisti italiani. Erano lo scorso 4 gennaio quando Lav e Oipa si sono dati appuntamento in piazza del Campidoglio per ricordare alla sindaca Raggi “di mettere in discussione la proposta di deliberazione popolare con cui si chiede l’abolizione totale delle botticelle a Roma”. Per Riccardo Manca, vice presidente di animalisti italiani si tratta di “una promessa elettorale dell’attuale amministrazione completamente disattesa”.

Percorsi dolci per il transito delle botticelle

Intanto dal Campidoglio ritorna l’annuncio: “Nessun passo indietro sul regolamento: toglieremo i cavalli dalle strade, migliorando sensibilmente il loro benessere. Non vogliamo più assistere a veri e propri episodi di sfruttamento” ha assicurato l’assessora alla sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari. “All’interno dei parchi e delle ville storiche sono stati definiti dei percorsi dolci idonei al transito delle botticelle nel rispetto della normativa vigente e della tutela degli animali” ha quindi concluso.

Licenze taxi o botticelle elettriche

“Dopo anni di promesse, finalmente l’amministrazione ha studiato e messo in campo nuove regole che vanno a modificare alla base il servizio. Ai gestori delle botticelle si dà la possibilità di dismettere la propria attività trasformandola gratuitamente in una licenza taxi oppure acquisendo una botticella elettrica. Con senso di responsabilità abbiamo varato un regolamento che non solo tutela gli animali, ma definisce un quadro certo di regole”, spiega l’Assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.