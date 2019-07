Blitz animalista anti botticelle: momenti di tensione a piazza di Spagna

Momenti di tensione in piazza di Spagna tra animalisti e vetturini. Una ventina di attivisti anti-botticelle si si sono presentati intorno alle 12.30 ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti e ha iniziato a inveire contro i conducenti delle carrozze: "lasciate in pace i cavalli", recita lo striscione srotolato senza autorizzazione al fianco della Barcaccia.

Si è subito accesa la rissa verbale con i conducenti delle botticelle, che intanto si erano spostati in via dei Condotti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e una decina di poliziotti. Nessuno scontro fisico è andato in scnea.

La manifestazione non autorizzata indetta dagli animalisti, organizzata a pochi giorni dall'approvazione dell'emendamento di modifica al codice della strada in commissione Trasporti alla Camera e che fissa il divieto alla circolazione delle botticelle per le strade di Roma, si è sciolta dopo circa un'ora.

"Stiamo facendo un'azione fuorilegge per far rispettare la legge - dice il presidente del partito animalista europeo, Stefano Fuccelli - i vetturini sono fuorilegge perché non rispettano il codice della strada non hanno la targa a norma, non fanno la revisione periodica, non mettono i dispositivi catarifrangente per la tutela dell'animale. Negli anni passati sono successi diversi incidenti".