Botticelle, con nuove regole solo nei parchi: "Traguardo storico per la città"

"Voglio comunicarvi oggi un altro risultato raggiunto, un traguardo storico per la nostra città: finalmente eliminiamo dalle strade di Roma le botticelle per spostarle, nel rispetto delle norme vigenti, tra i viali alberati dei parchi e delle ville con percorsi studiati ad hoc". La sindaca Virginia Raggi annuncia quanto presto diventerà realtà per le storiche carrozze turistiche trainate dai cavalli. In giunta è stato approvato il regolamento che rende operative le nuove misure.

"Dopo decenni di immobilismo - aggiunge Raggi - abbiamo avuto il coraggio di regolamentare questo servizio per tutelare il benessere dei cavalli, garantire la sicurezza ed evitare problemi alla viabilità della Capitale. E come avevamo annunciato nessun vetturino perderà il lavoro. I titolari delle licenze avranno infatti la possibilità di trasformare gratuitamente l'attuale autorizzazione in licenze taxi".

"Grazie a questo regolamento - dice ancora la sindaca - aumentiamo anche i controlli nel rispetto del benessere degli animali, prevedendo sanzioni più pesanti in caso di trasgressioni. Tra le novità, i cavalli dovranno essere solo razze da tiro e non trottatori e saranno previsti orari più restrittivi nel periodo estivo".

Ricordiamo che la prima bozza del regolamento è stata al centro di numerose proteste da parte dei vetturini. "Questo regolamento è una provocazione bella e buona - ha più volte ripetuto Angelo Sed portavoce dell'associazione dei vetturini romani - per arrivare in parchi come villa pamphilj e villa borghese ci sono salite pericolose, gli altri due parchi sono lontanissimi. Nei parchi questo lavoro muore. Così com'è il regolamento lo impugneremo".