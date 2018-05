Botticelle, M5s boccia in aula la proposta di delibera per l'abolizione: "Tocca a Stato e Regione"

Dopo la bocciatura in Commissione, il no arriva anche in aula Giulio Cesare. La proposta di delibera popolare per l'abolizione delle botticelle, le carrozze turistiche trainate dai cavalli, è stata respinta con 26 astenuti (M5S) e 6 voti favorevoli (Pd). Un'astensione necessaria secondo i consiglieri pentastellati perché la proposta, così formulata, non sarebbe in linea con la normativa nazionale.

"Siamo stati costretti all'astensione, perchè se avessimo dato un voto positivo già oggi pomeriggio o al massimo domattina la delibera sarebbe immediatamente impugnata dai legali dei vetturini" spiega il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco. "Sarebbe solo un atto politico senza salvare i cavalli e spendendo i soldi cittadini per far fronte ai ricorsi. Non lo faremo, e l'8 maggio verrà protocollato il nostro regolamento". Una nuova disciplina che non prevede la cancellazione totale del servizio ma il suo spostamento nei parchi pubblici e la possibilità di convertire i permessi dei vetturini in licenze taxi. A quanto pare non è possibile fare di più a livello comunale. E il dito è puntato contro Stato e regione. "Ci aspettavamo un supporto già in questi mesi dalla normativa nazionale e da quella regionale che tarda ad arrivare" ha commentato la consigliera Simona Fiaccardi.

Però sempre stando alla normativa "si può prevedere che per motivi di sicurezza, tutela ambientale e rispetto degli animali possa essere esercitata solo in alcune zone'. E noi siamo partiti proprio da questo, concentrare questo tipo di trasporto solo in zone che garantissero il benessere dei cavalli: quindi in parchi e ville storiche, come è previsto nel regolamento che porteremo in Aula". Contro il quale si sono già espressi i vetturini.

"Non vogliamo esercitare nei parchi - spiega Angelo Sed dell'Associazione dei vetturini romani - ci sono troppe salite, non fa bene ai cavalli. Ed è essendo un mezzo turistico è giusto che si possa portare i turisti a vedere i monumenti. Lo impugneremo, la stessa legge nazionale prevede la circolazione nel centro storico". E le condizioni del traffico che certo non sono un toccasana per i cavalli? "Ci muoviamo all'interno della Ztl". Tra le lamentale mosse da Sed anche la questione riguardante i veterinari di Asl e Comune che dovrebbero visitare annualmente gli animali. "Sono cinque mesi che devono nominare quelli nuovi. Nessuno ci ha fatto sapere niente, siamo senza veterinari. Poi chi è che non pensa al benessere degli animali?".