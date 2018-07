Botteghe storiche, 2 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati

I locali, le attività storiche e le botteghe d’arte al centro dell’attenzione nella politica regionale della giunta Zingaretti: approvato lo schema di deliberazione per permettere l’accesso al fondo rotativo. Si tratta di un importo pari a due milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati alle attività commerciali che vantano l’appellativo di “storiche”.

Finanziamenti a tasso agevolato per due milioni di euro

Una novità in aiuto di artigiani e artisti del commercio promosso e voluto dalla Regione Lazio che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: “Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione dello schema di deliberazione che permetterà alle botteghe storiche di accedere al fondo rotativo per il piccolo credito gestito da Artigiancassa. Si tratta di 2 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato” hanno commentato Gian Poaolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico, e Massimiliano Maselli, presidente della Commissione Sviluppo Economico alla Pisana.

I lavori in commissione sviluppo economico

E sullo spirito di collaborazione e l’importanza dell’accordo, Manzella e Maselli hanno concluso: “La Commissione ha svolto un ottimo lavoro in poco tempo, in un clima di confronto e assoluta collaborazione. Abbiamo potuto registrare uno spirito costruttivo tra i componenti della commissione che fa ben sperare per il prosieguo dei lavori nel corso di questa legislatura”.