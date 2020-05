Sul bonus affitto una "stucchevole caccia al furbetto", ma Vivarelli replica: "Lavoriamo con serietà"

Non si arrestano le polemiche sul bonus affitto. Nel giorno in cui altri 13 milioni di euro, presi dai fondi inutilizzati per la morosità incolpevole, sono stati spostati dalla Regione Lazio sul sostegno all’affitto per le famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti per l’emergenza Coronavirus, è scoppiato un nuovo botta e risposta sulla misura. Questa volta l'assessora alle Politiche abitative Valentina Vivarelli ha pubblicato un post polemico per rispondere al sindacato Unione Inquilini che ha puntato il dito contro la decisione del dipartimento capitolino di distribuire il bonus affitti solo dopo aver controllato la veridicità di tutte le informazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dai cittadini allungando così i tempi di distribuzione.

"Mentre il Governo 5 Stelle nel decreto Rilancio procede con 'l'autocertificazione omnibus' per chiedere contributi, bonus e altri benefici alla Pubblica amministrazione, a Roma per il buono affitti parte la solita e stucchevole caccia ai furbetti", la denuncia in una nota dell'Unione Inquilini. "In una crisi senza precedenti che dovrebbe garantire modalità di erogazioni snelle, il Comune di Roma contrariamente alle indicazioni del bando regionale, avvia una guerra politica sulla pelle delle famiglie che in questo momento rischiano di finire in morosità. Insomma mentre a Roma l'amministrazione a 5 stelle preferisce fare le pulci a ogni pratica, allungando quindi di molto i tempi di erogazione, nel resto del Paese si applica semplicemente la legge che prevede verifiche successive e dure sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci in fase di verifica".

Replica così l'assessora: "Sul bonus affitto 2020 stiamo lavorando con serietà per fare arrivare il prima possibile i soldi alle famiglie che sono realmente in difficoltà economica a causa dell'emergenza coronavirus", ha scritto su Facebook. "I cittadini pretendono rigore e massima attenzione nella gestione dei fondi pubblici. Infatti, per esempio, è arrivata agli uffici la richiesta di contributo per un immobile che invece di essere un'abitazione è un bed and breakfast. Senza quei controlli che qualcuno vuole fare passare come 'stucchevole caccia ai furbetti', questa persona avrebbe ottenuto il bonus togliendo soldi a chi è destinatario del contributo non riuscendo a pagare l'affitto della casa dove vive. Tutto il resto è allarmismo e polemiche preventive”.

Intanto, però, anche l’assessore alle Politiche abitative regionale, Massimiliano Valeriani, ha chiesto nuovemente di fare presto: “Approfitto (del video in cui ha annunciato lo stanziamento dei 13 milioni di euro, ndr) per lanciare un appello a sindaci e comuni affinché facciano in fretta. Basta incertezze e basta timidezze, le persone hanno bisogno di questi aiuti adesso. Le risorse ci sono, è fondamentale che si accorcino le procedure amministrative”.

I termini di presentazione della domanda per accedere al bonus termineranno il 18 maggio prossimo. Il dipartimento Risorse Umane ha avvito la ricerca di personale per lavorare le migliaia di richieste, oltre 30mila al momento, che sono pervenute. Sui tempi dell’erogazione del bonus, invece, nessuna indicazione ufficiale.