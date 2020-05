Bonus affitti, nuovo affondo di Valeriani sul Campidoglio: "Gestione inaccettabile"

Il bonus affitto per l'emergenza Coronavirus fa scattare una nuova polemica tra la Regione e il Campidoglio. Anche questa volta è l'assessore alle Politiche abitative regionale, Massimiliano Valeriani, a puntare il dito contro l'amministrazione di Virginia Raggi. Anche questa volta il motivo della critica sono i tempi con cui il Comune pentastellato si sta predisponendo ad erogare il contributo. "La modalità con cui il Comune di Roma sta gestendo questa emergenza affitti è incredibile", il post pubblicato ieri sera da Valeriani.

"Gli abbiamo assegnato le risorse prima della pubblicazione dell'avviso proprio per rendere più agevole la gestione, ma hanno scelto una procedura che comporterà notevoli ritardi e migliaia di famiglie avranno il contributo tra parecchi mesi", continua. Poi conclude: "Francamente è inaccetabile e rischia di compromettere l'efficacia di una misura che vuole fornire un aiuto immediato".

Il post è il commento a una denuncia fatta trapelare nel pomeriggio di ieri proprio dai consiglieri comunali dem Giulio Pelonzi e Giulio Bugarini: solo il 6 maggio, due giorni fa, il dipartimento Risorse umane ha avviato la ricerca di 50 dipendenti da destinare al dipartimento Politiche abitative per far fronte alla lavorazione dell'ondata di domande pervenute, al momento 30mila anche se la stima sfora le 60mila. Obiettivo: terminare la lavorazione "entro luglio" con il rischio che i soldi arrivino nelle tasche dei romani solo tra qualche mese. Troppo tardi, se si considera che in molti sono in difficoltà già con il pagamento dei canoni di aprile.

L'assessora alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli ha lasciato la replica al presidente della commissione capitolina competente, Francesco Ardu: "Continua lo sciacallaggio politico di un Pd sempre più allo sbando. È ora di interrompere questa comunicazione falsa e tendenziosa da parte del Pd laziale che, a ben vedere, non può minimamente permettersi di impartire lezioni di efficienza o di trasparenza". Poi l'affondo: "Ci chiediamo se la regione lazio abbia calcolato la media da erogare a ciascun richiedente".

Anche le prime fasi di lavorazione del bando avevano sollevato le critiche di Valeriani: "La decisione del Comune di Roma di pubblicare l'avviso lunedì 27, dopo quasi 20 giorni dall'approvazione del nostro provvedimento, è tempo perso e questo è grande fonte di preoccupazione per noi e per i cittadini di Roma che sono la platea più numerosa che parteciperà a questa iniziativa regionale". Immediata la replica dell'assessora alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli: "Valeriani la smetta di fare sciacallaggio sulla pelle di persone che attendono con ansia un contributo per pagare l'affitto. Roma sta dando prova di serietà e capacità organizzativa". Era il 24 aprile. Il bando della Regione era stato pubblicato due settimane prima. Sul sito del Comune ci sarebbe finito due giorni dopo. La richiesta di personale per lavorare le domande è partita il 6 maggio.