Castelverde aspetta la bonifica della discarica abusiva. Il 2017 sarà l'anno buono?

Sarà il 2017 l'anno cruciale per la discarica di Castelverde? La vicenda va avanti ormai da quasi 20 anni. E lo sanno bene i residenti che, da allora, hanno aperto una battaglia serrata con Ferrovie dello Stato prima, e il Comune poi.

L'area in cui si trova la discarica era una cava dalla quale si estraeva materiale utilizzato in edilizia. Il “vuoto” lasciato dall'estrazione è poi stato trasformato, si ipotizza negli anni '70, in una discarica abusiva. Trovata proprio in occasione dei lavori per l'alta velocità ferroviaria, nel '94 la magistratura ne ha disposto un sequestro penale.

Passata al Campidoglio, bonifica e messa in sicurezza parziale vengono fatte nel 2006, quando fu verificata e accertata la presenza di sostanze pericolose. Ma per l'altra parte dell’invaso? Forse ci siamo. L'amministrazione comunale fa sapere, infatti, che è in fase di pubblicazione il bando europeo per affidare i lavori di ripristino dell'invaso. "Sarà mia cura verificare tutte le cause per questo ritardo nell'intervento e se i fondi a disposizione sono sufficienti a completare il progetto – dice l'assessore all'Ambiente, di Roma Capitale, Pinuccia Montanari -. Certo c'è un ritardo di oltre 17 anni, dobbiamo pensare alla salute dei cittadini".

Per Daniela Ferdinandi, comitato Discarica Castelverde, c'è un motivo in più però per lottare: “Erano state promesse numerose opere di compensazione per rivalutare e rendere fruibile la zona, proprio perché appesantita dalla presenza della Tav – spiega – Ora temiamo che proprio Castelverde venga fatta fuori da questi accordi”.

Mentre la scorsa settima sono stati eseguiti dei prelievi dal gruppo Spe della Polizia locale di e da addetti Arpa, è in corso un'indagine a capo della Procura della Repubblica di Roma, per constare la presenza di rifiuti pericolosi sulla parte di discarica non ancora bonificata, la provenienza dell’acqua presente all’interno dell’invaso, ma anche a cosa sono dovuti, e a chi, i ritardi per il completamento.