Il movimento 'Pop' di Bonafoni parte dalla scuola di Salacone: al dibattito anche l'ex ministro grillino Fioramonti

Ci sarà anche l'ex ministro M5S, Lorenzo Fioramonti, alla prima iniziativa pubblica della neonata associazione 'Pop, idee in movimento', lanciata martedì scorso dalla consigliera regionale della lista civica Zingaretti, Marta Bonafoni. Il tema sarà quello della scuola, in giorni in cui imperversa la polemica sul riferimento alle classi sociali in un istituto di Trionfale. La data scelta è quella del giorno in cui si sarebbe festeggiato il settantacinquesimo compleanno di Simonetta Salacone, storica dirigente dell'Istituto Iqbal Masih scomparsa nel 2017, famosa per i suoi metodi inclusivi e democratici. Proprio l'ex ministro Fioramonti, che si è dimesso il 30 dicembre scorso, il primo giorno di scuola aveva augurato un buon inizio di anno ricordando Salacone.

L'appuntamento è per martedì 21 gennaio ore 18.30 presso il Fusolab, via della Bella Villa 94. Interverranno: Luca Mascini, voce degli Assalti frontali, Stefano Veglianti, consigliere del Municipio Roma 5, Elena Pautasso, docente e figlia di Simonetta, Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell'Istruzione.

"Il nostro obiettivo è porre l`attenzione sulla necessità di praticare l'inclusione nelle scuole al fine di costruire una società migliore, come diceva Simonetta: nella scuola si impara a vivere fianco a fianco nelle diversità; la diversità è la vita", spiega Bonafoni. "Mentre in un Istituto della Capitale si parla di classi sociali per incentivare le iscrizioni in un plesso, noi lavoriamo per un altro tipo di scuola: aperta, laica e che non si arrende. Senz'altro la Iqbal Masih oggi Istituto comprensivo Simonetta Salacone è il nostro modello. Lieti di poter condividere questo momento di riflessione e confronto con l'ex ministro Fioramonti".