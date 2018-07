VIDEO | Bombardamento San Lorenzo, i partigiani accompagnano per mano Raggi alla cerimonia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il 19 luglio è una data importante per gli abitanti di San Lorenzo. Si ricordano le bombe sganciate dagli alleati nel 1943, si commemorano i morti, si festeggiano i sopravvissuti. In molti stamattina hanno deciso di partecipare alla consueta deposizione della corona di alloro alla lapide commemorativa ai caduti, all’interno del parco che si affaccia su via Tiburtina. Ed è la memoria storica del quartiere, il partigiano Mario di Maio, ad accogliere e ad accompagnare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per tutta la durata della cerimonia.

La prima cittadina durante una cerimonia ha deposto una corona di fiori all'interno del parco intitolato ai caduti del tragico bombardamento che rase al suolo il quartiere e tolse la vita a circa 1.500 persone, ferendone 4.000. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre a Virginia Raggi, anche la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, rappresentanti dell'Anpi, dell'Anfim e dell'Aned e la consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni.

La sindaca è stata accolta da decine di cittadini e accompagnata lungo il percorso anche dalla storica partigiana Tina Costa. Dopo la deposizione della corona accompagnata dal 'silenzio' suonato dalla tromba del picchetto d'onore, la Raggi ha salutato un gruppo di detenuti di Rebibbia al lavoro nel parco intitotolato al 19 luglio 43 e si è poi rivolta dal palco a cittadini e istituzioni.