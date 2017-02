Blocco traffico: "Città liberata dalle auto, poche 8 ore di stop ai mezzi inquinanti"

Una domenica ecologica, con polemica. Ad accendere il dibattito Legambiente, che in occasione di questa giornata di sole caratterizzata dal blocco alla circolazione dei mezzi più inquinanti all'intero della Fascia Verde, ha animato la giornata di cittadini e turisti che si trovavano in via dei Fori Imperiali mettendo a loro disposizione bici elettriche, coloreria per i più piccoli e la possibilità di firmare la petizione europea salvailsuolo.it. "Oggi i romani si sono riappropriati a piedi della Capitale, decine di migliaia di persone hanno potuto riscoprirne la bellezza senza auto - commenta Roberto Scacchi Presidente di Legambiente Lazio - e come di consueto i nostri volontari l'hanno animata riempiendola di iniziative. Denunciamo però il fatto che per una partita di calcio, l'orario del blocco alle auto, già sbagliato con l'interruzione a metà giornata, abbia subito una ulteriore e ingiustificata riduzione, inficiandone la bellezza e l'impatto sulla qualità dell'aria".

POCHE OTTO ORE - Legambiente ricorda che il piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, obbliga i comuni a realizzare 4 domeniche senza auto con blocchi di 10 ore continuative, a Roma il blocco è di sole 8 ore e con una ampia interruzione dalle 12.30 alle 17.30. "La nostra associazione come sempre è pronta a mettersi a disposizione dei cittadini per fare delle domeniche ecologiche un'opportunità di rivivere Roma nella sua bellezza, vediamo però che l'amministrazione comunale continua ad essere assente nella costruzione di domeniche a piedi più belle, con il rischio che le persone le percepiscano solo come divieto a prendere la macchina e non come opportunità di camminare in una città bella e animata da tante iniziative".

VISITA A VILLA GORDIANI - Sempre in occasione di questa domenica i volontari del Circolo Legambiente Città Futura hanno organizzato una partecipatissima visita guidata all'interno di Villa Gordiani, al Prenestino. La domenica ecologica nella Capitale tornerà invece il prossimo 26 marzo.