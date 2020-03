Sfratti, l'Aula a Raggi: "Chieda uno stop al prefetto". Ma per le famiglie a rischio nessuna certezza

A emergenza Coronavirus inoltrata per la Capitale uno stop agli sfratti ufficiale ancora non c'è. Le tante famiglie che attendono in questi giorni l'ufficiale giudiziario, in un momento in cui si chiede a tutti gli italiani di restare a casa, non hanno alcuna garanzia di poterci restare. Venerdì scorso l'Assemblea capitolina ha approvato un ordine del giorno del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta "a farsi portavoce, con urgenza, presso il Governo e presso il prefetto della richiesta di blocco temporaneo degli sfratti e delle esecuzioni di espropri immobiliari per pignoramento".

L'amministrazione viene impegnata, inoltre, "a individuare soluzioni finalizzate a bloccare, con urgenza, il taglio delle utenze per coloro che versano nelle situazioni individuate dall'art. 5 del decreto legge 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014".

Per il momento, in base alle notizie raccolte da Romatoday, una richiesta ufficiale di blocco non è partita dal Campidoglio. Qualche indiscrezione arriva dallo stesso Fassina che già venerdì ha fatto sapere di aver "raccolto informazioni" in merito al fatto che il ministero dell'Interno "intende dare chiare indicazioni ai prefetti in tal senso". Nessuno stop è stato però messo nero su bianco così quanti hanno in programma uno sfratto non hanno alcuna certezza. Tra loro anche Cinzia, con lo sfratto in programma per domani, la cui storia è stata raccontata da Romatoday nei giorni scorsi.

Intanto i sindacati degli inquilini stanno puntanto il dito anche contro il decreto del Governo con gli aiuti economici per alcune delle categorie colpite dalle difficoltà economiche generate dal Coronavirus. "Il Governo dimentica: gli sfrattati, niente sospensione degli sfratti", scrive Unione Inquilini. "Dimentica 3,2 milioni di famiglie in affitto, niente contributo affitto straordinario da erogare direttamente senza bandi, morosità in arrivo. Il governo considera i precari della casa cittadini di serie b, così come i partiti di maggioranza e di minoranza, visto che nessuno pone la questione della tutela dei precari della casa".