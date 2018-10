Roma, stop ai Diesel Euro 3 nell'anello ferroviario entro il 2019

Roma blocca i diesel euro 3. Accadrà entro il 2019 nell'ambito del percorso che porterà allo stop totale entro il 2024. A darne l'annuncio è l'assessora alla Mobilità Linda Meleo a margine della conferenza stampa per la presentazione dell'ampliamento dello scooter sharing. Poco filtra, ma l'assessora è chiara nel fissare il punto.

Spiega Meleo: "Nell'ambito del protocollo C40 ricordo che abbiamo preso un impegno per cui entro il 2024 tutti i diesel saranno banditi dal Centro storico. Per quanto riguarda il divieto di circolazione dei diesel Euro3, per cui stiamo definendo i perimetri che probabilmente coincideranno con l'anello ferroviario, siamo al lavoro su un provvedimento che dia un po' di tempo alla città per abituarsi e lo faremo entrare in vigore da qui a breve, probabilmente il prossimo anno". Discrimine per il via alla provvedimento il potenziamento del trasporto pubblico. E' la stessa assessora a spiegare che il provvedimento partirà "quando avremo potenziato alcune alternative del tpl o agevolazioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici per chi dismette la propria auto".

Si tratta quindi del primo verso lo stop totale previsto nel 2024. Il provvedimento, annunciato lo scorso anno dalla sindaca Raggi, potrebbe interessare - secondo i dati Aci che fotografano la situazione alla fine del 2016 - 1.082.576 auto e 189.997 veicoli commerciali.

Nel dettaglio il parco circolante dei diesel a Roma risulta composto al 10,2% da modelli ante omologazione Euro (quindi molto inquinanti, da eliminare immediatamente) a cui si aggiungono un 2,8% di Euro 1 e un 10,6% di Euro 2, egualmente dannosi per l'ambiente. Le auto omologate Euro 4 sono invece il nucleo più significativo nell'area della Capitale: il 32,6% del circolante diesel. Vetture non vecchissime, di scarso valore commerciale ma che per molte famiglie rappresentano la soluzione alla mobilità individuale. Resta il 19,7% di modelli Euro 5 (dopo il gennaio 2011) e l'8,6% di moderne Euro 6 (arrivate dopo il settembre 2015) che non costituiscono certo un problema per l'ambiente. Molto diversa la situazione tra i commerciali - significativa fonte d'inquinamento a Roma - con un preoccupante 79,3% di veicoli circolanti ante Euro 5.

Secondo i dati la barriera dei Diesel Euro 3 vale per più del 40% dei veicoli diesel totali. Ricordiamo che l'anello ferroviario è oggi off limits per diesel euro 1 ed euro 2. L'allargamento agli euro 3 coinvolgerà ulteriori 250.000 veicoli