Bioparco a rischio chiusura, il Campidoglio rassicura: "Pronto provvedimento per il pagamento" 

Il Bioparco non chiuderà. Non c'è nessun rischio simile all'orizzonte. E' quanto assicurano fonti del dipartimento Partecipate del Campidoglio. Sarebbe infatti pronto il provvedimento di pagamento dei contributi comunali che consentirò alla Fondazione di chiudere il bilancio 2018.

In pochi giorni la situazione dovrebbe quindi risolversi, spiegano dal Comune precisando che il presidente del Bioparco è sempre stato aggiornato sullo stato dei procedimenti che riguardano la Fondazione, nell'ambito delle sue prerogative istituzionali. Dal Campidoglio aggiungono che contestualmente si sta lavorando alla bozza del nuovo Contratto di servizio, che manca dal 2010.

L'allarme su una possibile chiusura dello "zoo di Roma" era arrivato nei giorni scorsi dal presidente Francesco Petretti in una lettera diretta alla sindaca Virginia Raggi, al city manager Franco Giampaoletti e al capo di Gabinetto, Stefano Castiglione. "Non nascondo che, in assenza della ripresa dell'ordinaria corresponsione dei contributi da parte di Roma Capitale si possano persino prevedere la chiusura della struttura e le dimissioni contestuali di tutti gli organi di gestione". Un messaggio chiaro.

In particolare alla fondazione Bioparco mancano tre milioni di versamenti da parte del Comune di Roma, due riferiti alla gestione di quest'anno e uno allo scorso anno. Soldi senza i quali non si riesce a chiudere il bilancio. Un allarme cresciuto nelle ultime settimane per via del maltempo che ha di fatto svuotato le casse. Le piogge di Pasqua, dei ponti di Primavera e di questa prima metà di maggio, stanno tenendo lontani gli avventori dal Bioparco e senza gli introiti del botteghino diventa difficile anche l'ordinaria gestione.

