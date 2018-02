Bimbo curato al Bambin Gesù con terapia genica, D'Anna: "Encomio solenne ai biologi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

ROMA. "L'importante risultato raggiunto dall'equipe medica del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale 'Bambin Gesù' di Roma per la cura e la guarigione delle leucemie linfoplastiche che frequentemente colpiscono i bambini, attraverso una terapia genica, deve essere ascritto anche ai biologi ed alle altre figure non mediche che hanno operato nei laboratori per modificare opportunamente i linfociti".

Lo dichiara, in una nota, il senatore Vincenzo D'Anna, presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi. "Un lavoro di équipe - spiega D'Anna - che ancora una volta dimostra come le frontiere della medicina e quelle della biologia siano comuni e che la sinergia tra le diverse competenze professionali non può che portare al successo". "L'Ordine Nazionale dei Biologi - conclude D'Anna - conferirà un encomio solenne ai biologi che hanno direttamente partecipato alla realizzazione della terapia genica come segno di gratitudine e di apprezzamento dell'intera categoria".