Variazione di bilancio in Aula: fondi ai municipi per sociale e strade e 41 milioni per nuovi autobus

Più risorse ai municipi per le spese sociali e la manutenzione stradale. E poi ancora lo spostamento di risorse dal 2020 al 2019, per consentire l'acquisto di 120 nuovi autobus. Questi i due nodi principali della variazione di bilancio presentata ieri in Assemblea capitolina dall'assessore al bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti. La manovra, ha spiegato Lemmetti, "cuba" circa 148 milioni di cui 39 di maggiori spese e circa 44 di rimodulazione di spese di opere fiananziate con contributi statali tra cui Grab e linea C.

Ci sono poi i già citati 41 milioni per i nuovi autobus e ad altri fondi a supporto di diverse altre voci. Tra le maggiori spese circa metà della somma andrà ai municipi. "Gli uffici - ha spiegato Lemmetti - hanno accolto la totalità delle loro richieste. Molte risorse sono state previste per il sociale, oltre che per le strade. Ora occorre distribuire il piano delle opere sul trienno e su questo stiamo lavorando con i municipi". Previste anche spese vincolate in base alle entrate in conto capitale. Tra queste 1,4 milioni andranno per il parcheggio di via Giulia, anche per le opere a scomputo, 58 mila euro per la messa in sicurezza dell'ex zona industriale della Tiburtina e 90 mila per il ripascimento del canale dei pescatori di Ostia.

Più soldi ai municipi: tra sociale e strade

Ecco la ripartizione delle somme per maggiori spese destinate ai municipi su richieste fatte dagli stessi. Al I, dal Centro a Prati, vanno 96 mila euro, prevalentemente per le spese sul sociale, mentre al II circa 962 mila, di cui 300 per le manutenzioni, 240 su varie voci per i minori e 170 per il sociale. Al III municipio vanno 523 mila euro di cui circa 220 per i minori e 50 ai disabili, al IV 33 mila per gli anziani, al V 633 mila di cui 150 per i minori e 300 per le famiglie e al VI 289 mila prevalentemente per la manutenzione degli edifici. Al VII Municipio va la somma più alta, circa 1,3 milioni che serviranno per le strade e i minori. E ancora l'VIII municipio ottiene 71 mila euro che saranno investiti in cultura e sociale, il IX 298 mila che andranno prevalentemente su verde, arredo urbano, cultura e sociale, il X 30 mila investiti tutti per gli anziani. L'XI Municipio incassa solo 8 mila euro (tutti messi per gli anziani) mentre il XII 124 mila che andranno sul sociale. Infine il XIII Municipio incassa 319 mila euro di cui 245 per i minori, il XIV 333 mila, una gran parte dei quali destinati alle spese legali e ad alcuni pignoramenti, e il XV 24 mila che andranno alla voce cultura.

Per quanto riguarda i dipartimenti si segnalano, tra le altre voci, 3 milioni per la manutenzione stradale, 5 per il sociale di cui 2,6 per le residenze sanitarie assistenziali e 1,9 per la mobilità sostenibile. Tra gli altri avanzi di amministrazione rientrano spese per 20 mila euro per il restauro della sala degli imperatori dei Musei Capitolini, 733 mila euro per la manutenzione di via Gino Cervi nel III Municipio e 356 per le strade del V Municipio. La variazione potrà essere emendata in aula. La prima versione di un maxi emendamento approvato dalla commissione Bilancio prevede, ad esempio, 3 milioni come integrazione dei lavori di allargamento della via Tiburtina dal km 9.3 al km 15.8.