Campidoglio, prove di pace con l'Oref: "Concordata road map sul bilancio"

La giunta Raggi e i revisori dei conti capitolini tentano l'armistizio. Dopo il bilancio bocciato e le schermaglie tra le parti è di ieri l'incontro distensivo tra la sindaca, l'assessore al bilancio Lemmetti, il presidente della Commissione bilancio Marco Terranova e i componenti dell'Oref, l'Organismo di revisione economico finanziario del Campidoglio.

"Si è deciso di concordare una road map da percorrere in vista delle prossime scadenze, con particolare riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e all’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020" fanno sapere dal Campidoglio. E sul calendario verranno fissati tutti gli appuntamenti periodici fisserà tra le strutture tecniche dell’amministrazione e l’organismo di revisione, "così da facilitare il flusso reciproco di informazioni e il puntuale adempimento dei doveri spettanti all’Oref e a tutti gli altri uffici di Roma Capitale". Doveri da una parte e doveri dall'altra. Decisamente un altro il tono utilizzato da palazzo Senatorio rispetto alla baraonda scoppiata la settimana scorsa.

Il parere negativo sul bilancio consolidato dell'esercizio 2016, approdato il 29 settembre in aula Giulio Cesare dopo il via libera al 'piano Colomban' sulle partecipate, ha scatenato la rabbia dei consiglieri grillini. "Sono giudizi politici" la tesi dei Cinque Stelle urlata dall'assessore Lemmetti che non le ha mandate a dire: "La nostra amministrazione approverà il bilancio e non si farà fermare da chi approfitta del suo ruolo tecnico per esprimere giudizi politici che non gli competono. Giunta e maggioranza M5S andranno avanti compatti".

A rincarare la dose il capogruppo pentastellato, Paolo Ferrara, che ha puntato il dito contro la presidente dell'Oref, Federica Tiezzi: "E' moglie di un esponente Udc di Rieti che stava nella giunta provinciale dell'attuale segretario del Pd Lazio, Fabio Melilli. Notizie di stampa, non smentite, ci dicono che sia indagata a Rieti per reati pesanti come la bancarotta fraudolenta. Non si vuole pensar male ma il sospetto che l'Oref approfitti del suo compito per fare politica è legittimo". Accusa che hanno costretto la diretta interessata a replicare a stretto giro: "I reati di cui mi si accusa si tratta di situazioni che verranno a breve chiarite e in cui mi ritrovo coinvolta senza alcun fondamento. Sono certa che verrà tutto chiarito a breve". Dopo la tempesta, almeno per il momento, è tornato il sereno.