Bilancio comune di Roma, due esposti a Corte dei Conti e Mef: "Si valutino rilievi dell'Oref"

Il bilancio del Comune di Roma finisce sul tavolo di Corte dei Conti e Ministero dell'Economia. Sono due gli esposti presentati oggi da una delegazione di Italia in Comune, il progetto politico dell'ex grillino sindaco di Parma Federico Pizzarotti, guidata dal coordinatore romano Dario Nanni, consigliere del VI municipio.

La contestazione riguarda la bocciatura del bilancio consolidato 2017 da parte dell'Oref, l'Organismo di Revisione economico e finanziario del Campidoglio, comunque approvato dall'Assemblea capitolina, ma anche ulteriori prescrizioni fatte nei bilanci passati.

"Le continue segnalazioni e sollecitazioni fatte dall’OREF – Organismo di Revisione Economico e Finanziario – meritano di essere valutate nel merito dagli organi preposti affinché venga fatta chiarezza sugli ultimi bilanci del Comune di Roma. Proprio in funzione di questo e per essere trasparenti fino in fondo, e non solo a parole, nei confronti dei cittadini romani pensiamo che sia doveroso chiarire fino in fondo l'effettiva gravità di quanto rappresentato più volte dall'organismo di controllo".

"Come Italia in Comune – conclude Nanni – pensiamo che quando si amministra una città, lo si debba fare nell’interesse dell’ente che si amministra e dei cittadini che si rappresentano, e proprio per queste ragioni abbiamo fatto ciò che era doveroso fare affinché si chiariscano i bilanci della capitale d'Italia e quindi non vi siano in futuro brutte sorprese per i cittadini romani".