Campidoglio, bilancio consolidato chiuso in attivo per 64,5 milioni di euro

Chiude in attivo il bilancio "di gruppo" del Campidoglio. La Giunta Capitolina ha dato via libera al progetto di Bilancio Consolidato 2016 di Roma Capitale che unisce i risultati economico-patrimoniali dell'amministrazione e delle sue principali società partecipate. Ieri è stato infatti approvato l’emendamento che ha recepito il bilancio 2016 di Atac recentemente licenziato dall’Assemblea dei soci dell’azienda. Il documento è stato immediatamente trasmesso all’Oref, Organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio, e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina.

Il risultato del conto economico consolidato si è chiuso in positivo per circa 64,5 milioni di euro. Su tale risultato incidono oltre 293 milioni di euro di rettifiche da consolidamento imputabili ad Atac e Ama, ovvero alla mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie reciproche tra Roma Capitale e le sue partecipate e tra le società stesse. Lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di 9,1 milioni di euro su cui incidono rettifiche da consolidamento per oltre 90 milioni di euro.



“Il Bilancio Consolidato 2016 ci fornisce una rappresentazione veritiera e corretta dello stato del Gruppo Roma Capitale. Non produce effetti sui conti già approvati dell’ente o delle società, ma contribuisce a migliorare l’attività di monitoraggio nei confronti delle partecipate ed è quindi uno strumento importantissimo per fondare le decisioni da assumere per la loro riorganizzazione. Non a caso verrà approvato parallelamente al Piano di riordino e razionalizzazione delle partecipate già varato da questa amministrazione” spiega l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti.



“Nonostante i risultati estremamente negativi registrati da Atac, il consolidato si chiude con un piccolo utile di gruppo di 64 milioni di euro. Un risultato più che positivo se consideriamo che le operazioni di riconciliazione tra crediti e debiti reciproci – aggiunge l’assessore – hanno evidenziato alcune criticità fisiologiche, trattandosi del primo Bilancio Consolidato approvato dal Comune di Roma. Gli uffici hanno pertanto svolto un grandissimo lavoro per superare i disallineamenti di quelle partite: un lavoro che va avanti e che in futuro renderà più agevole l’attività di approvazione dei bilanci, anche per le stesse società”.



Voglio infine sottolineare – conclude Lemmetti – che questo documento, riferito al 2016, ci restituisce anche una rappresentazione della situazione ereditata dalle precedenti amministrazioni. Sono certo che le azioni di risanamento e rilancio delle società partecipate, che stiamo mettendo in campo, porteranno presto a un miglioramento delle performance economico-finanziarie delle aziende, che troveranno evidenza nei prossimi bilanci consolidati”.