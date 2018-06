Bilancio, variazione da 37 milioni: fondi per disabilità gravi e allargamento Tiburtina

Circa 10,9 milioni di euro per completare i lavori di allargamento della via Tiburtina. Oltre 10,3 milioni di contributi per servizi sociali tra cui l'assistenza alle persone con gravi disabilità. E un accantonamento di 9,3 milioni di euro per la copertura di un contenzioso a carico di Roma Metropolitane per la realizzazione della Metro B1. Sono le voci principali della sesta variazione al bilancio di previsione 2018-2020 del Campidoglio, del valore complessivo di 37 milioni di euro per il solo 2018 tra spesa corrente e in conto capitale, che è stata approvata ieri pomeriggio dall'Assemblea capitolina con 25 voti favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto.

Nel dettaglio, vengono finanziati con avanzo di amministrazione il completamento del raddoppio della Tiburtina e altri interventi: tra questi, la manutenzione e riqualificazione di mercati rionali (1,4 milioni di euro); il completamento del polo natatorio di Valco San Paolo (983mila euro); l'acquisto di arredi per le scuole di Roma Capitale e di ausili per alunni con disabilità (392mila euro).

Lo stanziamento di 10,3 milioni per i servizi sociali, finanziato con contributi statali e regionali, prevede tra l'altro l'assistenza in favore delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare (5,2 milioni), l'accoglienza dei richiedenti asilo (2,8 milioni), il contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza fissa dimora (circa 2 milioni). Una cifra di circa 1,7 milioni di euro (cofinanziata con un contributo della Regione Lazio) viene invece destinata alla manutenzione straordinaria di palestre e altri impianti sportivi negli edifici scolastici pubblici della città.

Come ha spiegato l'assessore al Bilancio del Campidoglio, Gianni Lemmetti, "si tratta di una variazione che interviene sul titolo primo e sul titolo secondo del bilancio di previsione. Abbiamo inserito un progetto finanziato dalla Regione Lazio, 'Pronti, Sport, Via!', con tutte le indicazioni delle opere. Ci sono anche arredi scolastici per 20mila euro e fondi per il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione per il completamento del polo natatorio di Valco San Paolo e per l'allargamento della via Tiburtina. Abbiamo inserito inoltre finanziamenti per i Municipi III, IV e V finalizzati alla riqualificazione dei mercati Montesacro 1, San Basilio, Portonaccio e Tor Pignattara 3".

