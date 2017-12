Riattivate biglietterie mobili Atac, ecco dove saranno operative

Tornano in servizio le biglietterie mobili Atac. L'azienda, anche per facilitare l'acquisto di titoli a cittadini e turisti durante le Festività, ha recuperato al servizio due minibus elettrici allestiti come biglietterie, che da diverso tempo erano fermi in deposito.

Le due biglietterie mobili saranno posizionate fino al 24 dicembre incluso presso due capolinea strategici per il flusso di passeggeri: Piazza Venezia, con orario di servizio dalle 9.00 alle 18.30, e Piazza dei Cinquecento, dalle 8.00 alle 18.30. All'interno delle biglietterie il personale Atac sarà a disposizione di cittadini e turisti per la vendita di titoli di viaggio e di titoli per la sosta nelle zone tariffate.