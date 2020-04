Bici, ciclabili e monopattini: il Campidoglio accelera sulla mobilità dolce per affrontare la fase 2

Piste ciclabili "transitorie" da realizzare in tempi rapidi, un nuovo avviso pubblico per il servizio di monopattini condivisi, e un abbattimento del canone - ancora solo un'ipotesi - per le aziende di car sharing. La fase 2 del coronavirus per il trasporto romano si muove, nei piani del Campidoglio, su due direttive: la necessaria gestione e riduzione dei flussi sui mezzi pubblici per contenere il contagio e, a compensare, una spinta decisiva alla mobilità dolce.

Piste ciclabili "transitorie"

Le bici su tutto. "Puntiamo molto su nuove piste ciclabili, daremo una forte accelerata a quello che sarebbe comunque previsto nel Piano urbano per la mobilità sostenibile" spiega a RomaToday il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefàno, da sempre tra i primi sostenitori della necessità di dotare la Capitale degli strumenti necessari per abbandonare il più possibile auto e mezzi privati. Strategia oggi più che mai importante, date le necessarie restrizioni imposte alla fruizione del trasporto pubblico e il pericolo che i romani si riversino tutti in strada con macchine e scooter.

"Cominceremo con piste transitorie, con segnaletica leggera, facili e veloci da realizzare, per rispondere alle esigenze attuali, ma che poi verranno strutturate e definite al meglio in una seconda fase". Ancora la mappa è da definire nel dettaglio. "Stiamo lavorando a una delibera che andrà in giunta nei prossimi giorni".

Allo studio app per "pagare" chi va in bici

Poi, ma ancora è nel libro dei sogni, si pensa a una app che traccia gli spostamenti del biker caricando un tot credito a chilometro percorso. Bari è il primo capoluogo italiano ad averla sperimentata già nel 2019: 20 centesimi di euro per ogni chilometro fatto nel tragitto casa-lavoro e 4 centesimi per altri percorsi cittadini, con un bonifico caricato direttamente sul conto corrente. Oppure, in versioni simili testate in altre città, su carta prepagata o in forma di buoni da spendere in altri servizi. In Campidoglio si guarda al modello, non senza dubbi e difficoltà. "Ci stiamo lavorando ma non la vedo una soluzione immediata" ammette Stefàno "non è facile metterla in piedi per una città come la nostra, sicuramente non potrà partire da metà maggio".

Avviso pubblico per i monopattini

Mentre verrà pubblicato a strettissimo giro un nuovo avviso pubblico che riguarderà i monopattini sharing, finalmente pronti ad approdare anche nella Città eterna. "Lo schema sarà uguale a quello già utilizzato per bici e auto condivise, il mercato è dinamico e c'è molta richiesta" spiega Stefàno. Una manifestazione d'interesse quindi, rivolta agli operatori del settore chiamati a rispondere a una serie di linee guida che il Comune imporrà al servizio.

Zero canone per il car sharing

Per chi invece ha già portato a Roma i servizi di mobilità sharing si punta a un abbattimento del canone. Zero tasse per aziende che già in piena pandemia, con i consumi ridotti del 90%, avevano alzato la voce. Oltre duemila, lo ricordiamo, le vetture in sharing in città e 1200 euro l'anno per ogni auto la cifra che le aziende versano nelle casse del Campidoglio. Una somma alla quale il Comune potrebbe rinunciare. Ancora però siamo solo agli annunci.