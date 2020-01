A Trionfale la terza biblioteca del Municipio XIV: il Pasteur è Bibliopoint del Comune

La biblioteca del liceo scientifico Pasteur entra a far parte del circuito Bibliopoint del Comune di Roma, diventando da oggi la terza biblioteca comunale del XIV Municipio dopo la Franco Basaglia di via Federico Borromeo e Casa del Parco a Pineta Sacchetti.

La biblioteca del Pasteur è Bibliopoint del Comune

A tagliare il nastro la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al presidente del Quattordicesimo, Alfredo Campagna alla presenza dell’ex minisindaco Valerio Barletta e della vicesindaca della Città Metropolitana, Maria Teresa Zotta.

Raggi al Pasteur: “Biblioteca è luogo dove si accorciano differenze”

"Quando si apre un nuova biblioteca si sta aprendo in realtà una porta. Viviamo in un mondo complesso dove si sta perdendo il senso della comunità e in cui avanzano sentimenti di odio e paura, che qualcuno tra l'altro fomenta. Posti come questo, invece - ha commentato Raggi - sono luoghi dove si può entrare, ci si può sedere un attimo per riflettete, pensare, dialogare e dove si possono accorciare le differenze. È importante che ci sia un posto così in una periferia come questa”.

La nuova biblioteca "Louis Pasteur" sarà aperta al pubblico un pomeriggio a settimana: il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.