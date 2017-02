Berdini: "Raggi inadeguata e impreparata. Si è messa vicina una banda"

Non c'è pace per Raggi e la sua giunta. Stavolta la bufera, l'ennesima, arriva direttamente dall'interno e scatenarla sono le parole di Paolo Berdini, riportate oggi da La Stampa in un pezzo a firma di Federico Capurso. "Su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere, lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se vai, per dirne una, a un tavolo pubblico e dici che sei sindaco di Roma, spiazzi tutti. Lei invece…", dice Berdini.

Parole pesanti a cui poi aggiunge: "Se lei si fidasse delle persone giuste… Ma lei si è messa in mezzo a una corte dei miracoli. Anche in quel caso, io glie l’ho detto: “sei sindaco, quindi mettiti intorno il meglio del meglio di Roma”. E invece s’è messa vicino una banda".

Il diretto interessato, appreso dell'articolo e interpellato da RaiNews24, ha provato a mettere una pezza. Non una vera e propria smentita, ma un attacco al cronista. "Smentisco di aver mai conosciuto questo ragazzo che si è avvicinato a un gruppo di amici che parlano. Questo mascalzone ha registrato un colloquio privato. Non ho rilasciato alcuna intervista alla stampa. Sull’impreparazione – ha chiarito Berdini – io mi ci metto dentro. Non immaginavo il baratro che avrei trovato, siamo tutti impreparati e mi ci metto anche io. Questa città è in ginocchio e sia io che i colleghi di Giunta non immaginavamo che fosse messa così male".

La Stampa sul proprio sito però conferma: