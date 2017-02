Stadio della Roma, Grillo scomunica i militanti del tavolo Urbanistica

Un primo avvertimento era già arrivato la scorsa settimana: "Gli unici titolati a parlare, in nome e per conto del M5S, sono gli eletti". Ieri sera, dopo che una manifestazione in Campidoglio e un'assemblea autoproclamata hanno fatto rumore, il messaggio di Beppe Grillo è diventato più esplicito: "Francesco Sanvitto e il cosiddetto tavolo urbanistica non parlano a nome del MoVimento 5 Stelle e non sono titolati a farlo". Una vera e propria scomunica ad personam per l'architetto romano, attivista della prima ora, coordinatore di quel tavolo dell'Urbanistica che si riunisce negli uffici di via Tirone 11, a Marconi, luogo di lavoro per lo stesso Sanvitto, che nel periodo pre-elettorale diventarono sede del quartiere generale di Virginia Raggi.

Con il crescere della discussione sulle trattative dello Stadio della Roma, in un crescendo di intoppi e polemiche, con la sua posizione fermamente contraria al progetto di Tor di Valle si è ricavato uno spazio sui mezzi di informazione. Martedì il presidio in piazza Madonna Di Loreto (non autorizzato per il Campidoglio). Poi l'assemblea del 4 marzo all'Hotel Cicerone alla quale però non saranno presenti solo gli attivisti 'appassionati' di Urbanistica ma parteciperanno i referenti di tutti tavoli tematici della capitale. Anche questa iniziativa ha fatto parlare di sè.

Così ieri sera Beppe Grillo ha affidato un suo messaggio ad un post scriptum ad un articolo sul petrolio lucano sconfessando sia l'architetto sia il "cosiddetto tavolo urbanistica". Tavoli che a più riprese hanno rivendicato di aver avuto un ruolo attivo al fianco dei consiglieri M5S all'opposizione di Marino e di aver contribuito a redigere il programma che ha portato Raggi a vincere le elezioni. Un ruolo attivo tanto che nel luglio scorso la sindaca li incontrò proprio per stabilire un metodo di coordinamento.

"Non ho mai sostenuto di parlare a nome del Movimento cinque stelle" la replica di Francesco Sanvitto, contattato da Romatoday. "Faccio semplicemente parte del tavolo dell'urbanistica che ha contribuito a redigere il programma del movimento. Siamo un tavolo di militanti che da tre anni a questa parte sostengono la stessa posizione sul progetto dello stadio. Fino a che il M5S era all'opposizione andavano bene. Oggi non più. Grillo faccia pace con il cervello. Ce ne faremo una ragione".