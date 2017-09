La nuova scusa di Grillo: "I dirigenti comunali lavorano per i partiti"

"Dirigenti che lavorano per i partiti" e "trappole". In una giornata in cui l'attenzione è tutta concentrata sulla sospensione da parte del Tribunale di Palermo delle regionarie siciliane, Beppe Grillo non si dimentica di Roma. "Ogni giorno c'è una trappola" ha detto ai giornalisti uscendo dall'Hotel Forum. Nel mirino, questa volta, i 'dirigenti'. "Dovremmo fare un assessore alle trappole. Andate a seguire il lavoro che stanno facendo i nostri assessori. Ci sono dirigenti che lavorano per i partiti e non per il bene comune. Andate a vedere all'Ama, il lavoro che stanno facendo i nostri assessori".

A fare più rumore, però, le parole contro i giornalisti. "Questo è sequestro di persona, io vi mangerei soltanto per il gusto di vomitarvi" ha detto di fronte al muro di cronisti, microfoni e telecamere che lo aspettavano fuori dall'Hotel Forum. "Voi siete i principi del pettegolezzo" dice mentre sale nell'auto e si mette al posto di guida "quindi non mi coinvolgerete più". Poi, continua: "Un minimo di vergogna voi la percepite per il lavoro che fate? Sì o no? O pensate che perché fate il vostro lavoro da dieci euro al pezzo giustifica tutto questo? Specialmente in questa città sulla realtà delle cose vi ponete un minimo di responsabilità di quello che mandate in onda sui giornali e nelle tv? Un minimo di amor proprio per questa terra qua ce l'avete o no? Oppure non avete nessun tipo di responsabilità?".