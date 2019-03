Bella Roma: dal Colosseo a Ostia la "maratona" dei volontari, in tremila per la cura della città

Restituire il decoro perduto alla città ripulendola da rifiuti, verde selvaggio, graffiti indesiderati, adesivi e manifesti abusivi. Nella Capitale è la domenica di "Bella, Roma": il più grande retake di sempre con oltre tremila volontari impegnati nelle operazioni di rigenerazione.

Quattro i luoghi dell'evento, un abbraccio del decoro a centro e periferia: da Colle Oppio a Vigne Nuove, passando per Piazza Ragusa fino ad arrivare al Canale dei Pescatori di Ostia. Per ognuno l'abbinamento con gli elementi naturali: rispettivamente Terra, Fuoco, Aria, Acqua.

Il retake di Colle Oppio

Strappare il parco di Colle Oppio a degrado e sporcizia l'obiettivo del retake all'ombra del Colosseo. Tanti i volontari che si sono ritrovati nell'area nel cuore della città riportata a nuova vita: area giochi sistemata e resa più decorosa per la piena fruibilità dei bambini, panchine ripristinate, siepi potate e marmo liberato dai graffiti. Intorno le performance multiculturali e gli eventi collaterali organizzato dalle tante realtà partecipanti.

Decoro tra i palazzoni popolari di Vigne Nuove

Via grigiore e brutture dal largo nel cuore di Vigne Nuove, quello dedicato ai Fratelli Lumiere. Un luogo simbolo dell'iniziativa Bella, Roma scelto per i legami con l’imperatore Nerone che, in base alle ricostruzioni storiche, si suicidò nella Villa del suo liberto Faonte, proprio a poca distanza da quel largo.

Guanti, ramazze e raschietti per i volontari di Vigne Nuove che, oltre alla pulizia dell'area con bonifica dai rifiuti, sfalcio dell'erba e ripristino dei vialetti, hanno potuto assistere - in linea con l'elemento abbinato - alle spiegazioni dei Vigili del Fuoco su spegnimento, rianimazione ed equipaggiamento.

Il retake di Piazza Ragusa

Dopo il fuoco di Vigne Nuove, l'aria di Piazza Ragusa: uno spaccato di città che vorrebbe liberarsi dallo smog. Adesivi e manifesti abusivi rimossi, lampioncini verniciati, muretto ripristinato, panchine sistemate e la trepidante attesa dei volontari per la realizzazione di un murale con speciali vernici Airlite capaci di assorbire CO2.

Il Canale dei Pescatori a Ostia

Una festa per scacciare il degrado quella del retake di Ostia al Canale dei Pescatori. Enorme la quantità di rifiuti rimossa dai volontari che hanno anche pulito i prati circostanti e verniciato le ringhiere oltre che restituito decoro ai muri delle scale del canale per lungo tempo indecenti.

La Sindaca Raggi su Bella, Roma: "Più impegno su verde e spiagge"

Sul lungomare, a metà mattinata, anche la visita della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, giunta a Ostia con al guinzaglio il cagnolino Puffo. “Più impegno nella cura del verde e delle spiagge" - ha assicurato la prima cittadina ringraziando volontari e attivisti.

“Questa giornata è estremamente importante, ci sono ben quattro eventi in tutta Roma, ed è un bel modo in cui i cittadini si prendono cura della città” - aveva dichiarato Raggi già durante il retake di Colle Oppio.

Attenzione e speranze puntate sull’ufficio di coordinamento per il decoro "che - ha detto la Sindaca - deve creare quel ponte necessario tra l’amministrazione e i cittadini volontari per supportarli".

Un auspicio per tutta la cittadinanza attiva oggi impegnata in Bella, Roma con la speranza che la Città Eterna, dal mare ai parchi, ai vicoli del centro o le piazze di periferia, riesca ad uscire da degrado e incuria diffusi.