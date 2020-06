Migliaia di fiori nelle strade del centro, i Cinque Stelle festeggiano: "Roma è la città delle begonie"

C’erano una volta i ciclalmini sulla Colombo. Vennero sistemati a migliaia negli spartitraffico, insieme a piantine di salvia e rosmarino, tra le Mura Aureliane e l’Eur. L’iniziativa, risalente all'inverno del 2018, venne lanciata con grande enfasi sulle pagine social dell’amministrazione cittadina.

Il giardino d'Europa

Per l’allora assessora all’Ambiente Pinuccia Montanari servivano per “trasformare Roma in un giardino”. I fiori però, una volta terminato la loro stagione, non sono stati sostituiti. E tra i Jersey di cemento, più che un giardino, si è creata una piccola selva metropolitana. Ora è il turno delle begonie.

La Capitale delle begonie

“Migliaia di fiori multicolore" ha annunciato il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco sono stati "messi a dimora in due luoghi iconici, per festeggiare la bellezza e l’orgoglio della Capitale”. Come si apprende dalla pagina facebook del consigliere pentastellato “in Veneto. “ben 4500 begonie sono state poste lungo i marciapiedi, ad accompagnare le passeggiate di cittadini e turisti da Porta Pinciana a via Boncompagni”. Non solo. Per incantare i romani ed i visitatori con i colori ammalianti della pianta, d'origine tropicale, “a piazza Venezia le cui aiuole risalteranno con altre 800 begonie”.

Roma celebrata dai fiori

Il nuovo capitolo che sancisce la ritrovata passione tra rappresentanti pentatellati e le essenze floreali, ha un sapore particolare. “Roma è la città delle begonie” ha dichiarato Daico nel sottolineare che e piantine, sistemate “come tante piccole coccarde all’indomani del lockdown acquistano per tutti noi un significato profondo e speciale”. Al di là del richiamo al nuovo Coronavirus ed alla quarantena che anche i romani hanno dovuto affrontare, c’è un altro aspetto che viene rimarcato. “A volte basta un fiore per ricordarci di quanto siamo fieri di vivere qui”. Una dichiarazione d’amore verso la città che però testimonia anche la passione dei grillini, nella capitale col più imponente patrimonio arboreo d’Europa, per i ciclamini e le begonie. In attesa che l'amministrazione cittadina tiri fuori dai cassetti il regolamento per il verde, il Campidoglio riscopre la passione per i fiori. E' già qualcosa.