Befana di piazza Navona, arriva l'ok. M5s: "Riaprono le bancarelle"

"La Festa della Befana riapre. All'esito della verifica delle autorità competenti la Festa della Befana può avere inizio. E l'occasione per gli operatori di fare una festa degna della lunga tradizione che la accompagna. Continueremo a vigilare sullo svolgimento nell'interesse dei cittadini". Così su Facebook il presidente della commissione capitolina commercio Andrea Coia annuncia la riapertura della Befana di Roma.

Il 23 dicembre si era svolto invece un sit in per chiedere la riapertura dei banchi capitanato dal consigliere municipale di Ostia Athos De Luca (ex Pd e ora con Italia Viva di Renzi), ha brindato al centro della piazza.

Lo scorso 13 dicembre le bancarelle in piazza erano state poste sotto sequestro dai vigili per irregolarità sulle norme di sicurezza.