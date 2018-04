Bastabuche: l'ex sindaco Alemanno e i "suoi" centauri, protesta a colpi di clacson

Maglie verdi, tricolori e bandiere. Un centinaio di centauri mossi dal Movimento nazionale per la sovranità dell'ex sindaco Gianni Alemanno e dalla Lega romana hanno sfilato su due ruote per le strade della Capitale per protestare contro l'asfalto dissestato.

La sfilata di scooteristi denominata #Bastabuche è partita alle 15.30 di sabato da ponte Milvio e a colpi di clacson è arrivata a piazza Madonna di Loreto, sotto il Campidoglio, passando per lo stadio Olimpico, largo Argentina, piazza della Repubblica e il Circo Massimo.

Lungo il tragitto alcuni stop per le foto ricordo. Al termine mini comizio di Alemanno: "Le buche ci sono da sempre- ha detto- anche ai tempi nostri, ma dopo tre anni di Marino e due di Raggi la città è in ginocchio, disastrata. Ora basta, intervenga anche il governo".

Il video dell'agenzia Dire