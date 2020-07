Campi rom, Raggi vuole chiuderli tutti entro le prossime elezioni e ingaggia la comandante dei vigili di Frascati

Barbara Luciani, classe '67, comandante della Polizia locale del comune di Frascati, è da oggi il nuovo direttore dell'ufficio Rom, Sinti e Caminanti. Secondo quanto apprende RomaToday da fonti qualificate del Campidoglio la dirigente si prepara a prendere il posto di Claudio Zagari, rimosso dall'incarico con apposita ordinanza lo scorso 12 giugno. Un cambio al vertice della struttura chiamata a monitorare il piano rom firmato Virginia Raggi (il secondo dopo l'addio un anno fa di Michela Micheli) per nulla casuale.

Sulle chiusure dei campi, tra le promesse della giunta grillina, poco si è fatto. L'unica baraccopoli chiusa, con sullo sfondo una bufera di polemiche di associazioni umanitarie e l'intervento della Corte europea, è stato il Camping River sulla via Tiberina.

Una goccia nel mare. Restano ancora i villaggi con i quadri sociali più critici, con centinaia di nuclei familiari con minori a carico da ricollocare in alloggi alternativi. Barbuta, Monachina, Salviati, Candoni. E ancora Castel Romano, tra i più grandi d'Europa, una rogna per l'amministrazione perché i roghi tossici non danno tregua nè agli abitanti del campo nè ai cittadini residenti nei dintorni, con la regione Lazio in pressing sul Comune per chiedere lo sgombero urgente per motivi igienico-sanitari.

Insomma, serve un'accelerata e serve il pugno di ferro per portare a casa risultati soddisfacenti e rivendicabili in campagna elettorale. Da qui la cacciata di Zagari. Raggi non avrebbe apprezzato particolarmente il suo operato. Troppo burocratico e poco "di polso". Serve ora più che mai un profilo più operativo in grado di dare il cambio di passo. E dal momento che all'interpello rivolto ai dirigenti capitolini non ha risposto nessuno, il Campidoglio ha avviato una serie di colloqui con dirigenti esterni. La scelta è ricaduta su Luciani e sulla sua lunga esperienza nelle forze dell'ordine. Rimarrà "in prestito" al Comune di Roma fino al 30 dicembre 2020. Il giusto profilo per imprimere la sferzata finale, e sperare di salvare il piano dal flop.