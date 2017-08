VIDEO | Quel che resta di piazzale Maslax dopo gli sgomberi: "Chiediamo dignità e accoglienza"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tende parzialmente distrutte, vestiti ovunque, gazebo divelti. Senza acqua potabile. Eppure qui i volontari di Baobab Experience cercano di dare aiuto alle centinaia di migranti in transito rimasti fuori dai circuiti d'accoglienza. "In due anni abbiamo accolto più di 17 mila persone".

"Qui si potrebbe restituire un minimo di dignità a queste persone, rimaste naufraghe anche dopo gli sbarchi - spiega Gianpiero Obbiso, volontario di Baobab Experience - Ogni volta che proviamo a costruire qualcosa avviene lo sgombero. L'ultimo ha anche portato alla costruzione di un muro in jersey che ci impedisce di entrare con le macchine per portare acqua e cibo. Mentre il camper di Medu, medici per i diritti umani, è costretto a visitare i migranti sotto il sole".

Dopo il parere favorevole di Ferrovie italiane all'utilizzo di piazzale Maslax per accogliere i migranti in transito, i volontari di Baobab hanno organizzato una manifestazione in Campidoglio, alle 17 di lunedì 7 agosto, per chiedere al Comune "di fare la sua parte".