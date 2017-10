Banfi e Luxuria criticano la Raggi, hater scatenati: sommersi dagli insulti sui social

Prima Lino Banfi, poi Vladimir Luxuria. A distanza di pochi giorni l'uno dall'altra, i due sono stati ospiti di trasmissioni televisive su La7. DiMartedì nel caso del comico pugliese e Piazzapulita per l'ex direttore artistico del Mucca Assassina. Due passaggi in tv che non sono passati inosservati. Gli insulti sui social network, come accaduto appena pochi giorni prima all'attrice Anna Foglietta, non hanno infatti tardato ad arrivare.

I topi più pesanti di prima

"Che ti hanno promesso per parlare male della Raggi, una fiction in Rai?" commenta in maniera poco benevola un utente di facebook sulla pagina dell'attore. Banfi, ricordando che vive a Roma da 55 anni, durante la trasmissione aveva asserito che "questa Caput Mundi è bella però, c'è un degrado ragazzi" : Poi incalzato da Floris che gli chiedeva se era un problema della sindaca, Banfi aveva risposto che"ogni sindaco dice di aver trovato il caos e promette che adesso faremo di più. Ma di più – ha aggiunto – ci sono solo i topi e sono più pesanti di prima". Il comico, che durante la trasmissione aveva dichiarato di essere un liberale di destra, è stato attaccato anche per la sua amicizia con Berlusconi. "Se lei vota un pregiudicato ce ne faremo una ragione". Tuttavia c'è chi ha visto anche, nelle parole dell'attore, il tentativo di rilanciare il centrosinistra."E' così anche Lino Banfi fa propagando al PD dando la colpa alla Raggi che è in Campidoglio solo dal 22 giugno 2016, dopo decenni di degrado " ha commentato su facebook un'altra utente, aggiungendo un "vergogna" scritto a caratteri cubitali.

Una città cambiata in peggio

Non è andata meglio a Vladimir Luxuria. Nell'ultima puntata di Piazza Pulita, aveva dichiarato: "E'un anno e 4 mesi che abbiamo la sindaca, ed che aveva promesso che la città sarebbe cambiata. E bisogna darne atto che è cambiata- ha sottolineato Luxuria - È peggiorata". A supporto della sua considerazione, ha ricordato lo stato in cui versano le strade, la sporcizia presente nelle strade ed il temporale che a settembre ha inondato la Capitale. "Piddina non sparare caxxate – commenta un utente sul profilo facebook della conduttrice radiofonica – io a Roma ci vengo da dieci anni tutte le settimane a sta fiorendo". Oppure "vergognati, sei stata pagata per parlare male della Raggi. Pensi che gli italiani siano stupidi? Hanno capito il vostro gioco". La considerazione sul manto stradale, che fa somigliare le vie della città al suolo di Marte, non è stata molto apprezzata "A Piazzapulita Luxuria sta rasentando il vomito.Mai sentite tante menzogne – osserva sul profilo Twitter di Luxuria un utente, che poi aggiunge – mi sa che i crateri ce li ha nel cervello".