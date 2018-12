Regione, bando da 10 milioni per gruppi di ricerca': premiati 75 progetti

"Vogliamo diventare una grande Regione europea della conoscenza e dell'innovazione". Con queste parole il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio ha dato il via stamattina alla premiazione dei 75 progetti vincitori del bando regionale 'Progetti gruppi di ricerca', organizzata alla WeGil di largo Ascianghi finanziati con 10 milioni di euro e tutti per il 100% dell'importo richiesto.

Sono stati oltre 530 i partecipanti ai progetti, quasi per la metà rappresentati da donne: tra questi 142 professori universitari, 267 ricercatori, 92 assegnisti e 19 borsisti, consulenti e tecnici. Le istituzioni scientifiche che hanno visto i propri ricercatori e gruppi di ricerca partecipare e vincere il bando sono l'Università La Sapienza, l'Università Tor Vergata, l'Università Roma Tre, l'Università della Tuscia, l'Università di Cassino, Cnr, Enea, Infn, Ispra, Crea, Ingv, Ifo, Spallanzani e Polizia di Stato-Sezione Scientifica.

Con questo bando, ha detto Smeriglio parlando ai vincitori, "mettiamo in campo 10 milioni di euro per 75 progetti finanziando il 100% dell'importo richiesto e coinvolgendo oltre 500 persone, di cui la metà donne. Siamo ossessionati dalla dimensione che la ricerca e il mondo della scienza non sono un sistema servente l'economia, non può essere un sistema asimmetrico. Si tratta non solo di come e cosa produciamo, ma anche del benessere delle persone e della cosapevolezza che il sapere è un valore, un bene comune prezioso che va difeso".

Quello svolto finora, ha sottolineato il vicepresidente, è "un lavoro frutto di un processo partecipativo aperto, che attraverso numerosissimi contributi ricevuti da ricercatori di tutto il Lazio ha coinvolto la comunità scientifica fin nei dettagli e nelle pieghe più minute della scrittura dell'avviso. La Regione Lazio ha voluto fare una scelta di campo: fare sistema con la comunità scientifica e costruire interventi che privilegiassero il protagonismo diretto delle giovani intelligenze, cuore del sistema ricerca nella nostra Regione". Questo, ha concluso Smeriglio, "è un approccio fondamentale per chi, come la Regione Lazio, considera la conoscenza il vettore centrale nella trasformazione del modello di sviluppo del nostro territorio e del Paese".

Nell'occasione stato anche presentato il nuovo bando 'Infrastrutture per la ricerca. Verso il Fraunhofer del Lazio', intervento con cui la Regione Lazio intende sostenere il potenziamento delle infrastrutture di ricerca individuate come prioritarie dal Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca, con l'obiettivo di accrescere la competitività del proprio sistema della ricerca e la sua capacità di generare ricadute per il sistema industriale ed imprenditoriale regionale nelle aree di specializzazione tecnologiche individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio. Le sovvenzioni riguardano gli investimenti materiali (laboratori, macchinari ed attrezzature) e immateriali con un investimento pari a 10 milioni di euro.