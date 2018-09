Nidi, la novità del Campidoglio: "Bando più regolare, ogni anno sarà il 15 febbraio"

Date certe per permettere alle famiglie una maggiore programmazione. Alla partenza del nuovo anno educativo dei nidi, l'amministrazione capitolina annuncia "importanti novità". Per i nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità, si legge in una nota, è stata introdotta la possibilità di presentare istanza prioritariamente per un nido convenzionato.

Non solo. A partire dall'anno educativo 2019-20, ogni anno, la data di pubblicazione per 30 giorni del bando cittadino di iscrizione ai nidi capitolini è stata fissata al 15 febbraio. "Un modo per rendere stabile l'appuntamento, anticipando ulteriormente i tempi e favorendo la programmazione delle famiglie". I posti totali messi a bando per il 2018-19 sono stati 11.601, segnando una crescita di 17 unità rispetto alla stagione precedente. I posti comunali sono pari al 58,3 per cento del totale e le domande pervenute 14.475.

"Auguro a tutte le famiglie il miglior inizio di anno educativo" commenta la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Stiamo rafforzando la programmazione per garantire maggiore qualità. Stabiliamo date e scadenze certe, così da consentire alle famiglie di pianificare e di organizzarsi con margini adeguati. Al centro del nostro lavoro risiede un'attività di monitoraggio permanente, affinché domanda e offerta si incrocino nel modo più efficace possibile".

L'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre e la presidente della Commissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta aggiungono: "Stiamo rafforzando il sistema integrato pubblico-privato, coinvolgendo sempre di più le famiglie tramite costanti percorsi di ascolto e di confronto con famiglie e operatori. Ulteriore elemento di novità consiste nell'aggiornamento e nella formazione degli educatori e delle educatrici, che abbiamo implementato e articolato con maggior sistematicità".