Mense scolastiche, il Consiglio di Stato rigetta la sospensiva sul bando: si va avanti

Niente proroghe e niente sospensiva. Il Consiglio di Stato ha rigettato le richieste arrivate da quanti avrebbero voluto bloccare il nuovo bando. La gara d’appalto sulla ristorazione educativa e scolastica va avanti. Il prossimo gennaio parte il relativo servizio.

Il nuovo bando

Per l’anno 2020/2021 ci saranno nuove aziende a gestire le mense di scuole e nidi capitolini. Una scelta che il Campidoglio ha difeso perché “interrompe le proroghe di affidamento finora avvenute, che hanno di fatto mantenuto invariato lo status quo, e riattiva quindi un virtuoso meccanismo di mercato”. Con il nuovo appalto, che il Comune ha ribadito esser figlio d'una procedura interamente sottoposta alla vigilanza dell'Anac, “il costo medio a pasto è risultato essere superiore al precedente”. Nel mondo della ristorazione scolastica, entrano quindi anche le piccole e medie aziende.

Lo sciopero del 7 ed 8 gennaio

Il nuovo bando aveva già alimentato la protesta delle principali sigle sindacali. CGIL CISL e UIL, “nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori da noi rappresentati” aveva deciso d’indire uno sciopero, previsto per il 7 e l’8 gennaio, da parte de personale che lavora nelle mense. Le scuole riprendono quindi con qualche grattacapo per le famiglie perché, la decisione del Consiglio di Stato, non ha mutato la decisione delle tre sigle confederali.

I livelli occupazionali

A nulla per ora sono valse le rassicurazioni arrivate dal Comune . “L’Amministrazione Capitolina si è subito attivata per coadiuvare le procedure di contrattualizzazione del personale da parte delle aziende aggiudicatarie, ottenendo già da ciascuna di esse la sottoscrizione dell’impegno ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro attualmente in essere, le mansioni e i parametri orari nei confronti dei dipendenti interessati ad oggi impiegati servizi” ha fatto sapere Roma Capitale in una nota.

Sciopero confermato

La promessa di mantere invariati i livelli occupazionali, ha ribadito il Comune, comprendeosia "il personale impiegato nelle cucine dei nidi comunali della società Roma Multiservizi SpA", che quello impiegato nelle società che, in autogestione, gestiscono il servizio di ristorazione scolastica. Nonostante le rassicurazioni di Roma Capitale lo sciopero, fa sapere sempre il Campidoglio, resta confermato.