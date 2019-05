Sul bando per l'housing sociale Ater precisa: "Alle famiglie assegnatarie tre opzioni per la scelta"

Sulle osservazioni avanzate dal sindacato Unione Inquilini in merito al bando per l'affitto in housing sociale per alloggi di proprietà dell'Ater, il direttore generale dell'azienda regionale, Andrea Napoletano, avanza a Romatoday alcune osservazioni. La notizia diffusa nei giorni scorsi riguarda la pubblicazione di una gara, in scadenza il prossimo 9 luglio, che concederà a famiglie troppo ricche per accedere all'edilizia pubblica ma non abbastanza per affittare abitazioni a prezzi di mercato, 180 appartamenti a canoni calmierati, per un importo che oscilla tra i 300 e i 450 euro mensili. Case dislocate in diverse zone di Roma.

Per Fabrizio Ragucci, segretario di Unione Inquilini di Roma, il bando è una novità positiva ma presenta "molte lacune nei contenuti". Tra queste, la chiarezza dei requisiti di accesso, la collocazione degli immobili, le modalità di assegnazione. In particolare la domanda: "L'assegnatario vincitore potrà scegliere l'appartamento o dovrà accettare quello assegnato? Che succede se un vincitore non accetta di prendere in locazione un appartamento perché è in una zona completamente scollegata dal suo posto di lavoro?".

Quattro i punti della risposta di Napoletano. In primis la mancata indicazione dell'ubicazione degli alloggi: "E’ chiaro che per motivi di sicurezza, per scongiurare eventuali occupazioni, non è possibile renderla nota". In relazione all'accettazione delle offerte, invece, specifica: "Come per tutte le graduatorie di assegnazione saranno offerte tre opzioni che terranno conto della preferenza della zona da parte dei richiedenti. Come indicato dal bando e come vale per tutte le graduatorie, lai mancata accettazione delle tre opzioni verrà considerata rinuncia e conseguente esclusione dalla graduatoria". E infine i requisiti: "Sono tutti chiaramente indicati nel bando e nel modulo da compilare, salvo alcune osservazioni di minore rilevanza, sulle quali siamo già intervenuti".