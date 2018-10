Campidoglio, un bando per i giovani: "Accogliamo idee per lo sviluppo economico del territorio"

Un bando rivolti ai giovani che hanno idee e progetti di sviluppo e promozione economica del territorio romano. A pubblicarlo è il dipartimento Sport e politiche giovanili. La partecipazione avverrà, sottolinea in nota il Campidoglio, "acquisendo delle idee progettuali che possano avviare dei processi di sviluppo e promozione economica del territorio, promuovere idee imprenditoriali giovanili per creare occupazione, dare ai giovani la possibilità di esprimere idee, conoscenze, competenze, vocazioni come opportunità di sviluppo che siano sostenibili e legate al territorio, integrare le politiche giovanili attraverso la partecipazione in prima persona dei giovani, premiandone lo spirito di iniziativa".

"Per l'Amministrazione riveste particolare importanza poter coinvolgere direttamente i giovani - afferma l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, Daniele Frongia - in un'ottica di co-progettazione delle finalità di Roma Capitale, gli interventi futuri delle politiche giovanili saranno dunque il frutto delle idee presentate proprio dagli stessi giovani, i quali potranno esprimere così al meglio quali siano le potenzialità da tener maggiormente in considerazione. I progetti ritenuti più interessanti faranno da trama per un avviso pubblico nell'ambito del Piano locale Giovani".

Prosegue ancora il comunicato: "La partecipazione è riservata ai giovani fra i 18 e i 35 anni e può avvenire sia in forma singola che collettiva come gruppi di studenti, comunità giovanili o associazioni senza scopo di lucro, esclusa la partecipazione di gruppi con finalità politiche, indispensabile essere residenti o domiciliati nella Città metropolitana. Le proposte - conclude la nota - possono riguardare i diversi settori, particolare riguardo avranno quelle che valorizzano il territorio, la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d'impresa; termine per la presentazione fissato alle ore 12 e 30 del 30 novembre 2018".