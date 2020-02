Dall'Idroscalo all'ex scuola di Primavalle, dal Comune tre progetti per il bando per le case popolari

Riqualificazione dell’Idroscalo a Ostia, recupero dell’area dell’ex scuola in via Cardinal Capranica a Primavalle e bioarchitettura sociale a Lunghezzina. Sono tre le proposte con cui Roma Capitale partecipa all'avviso pubblico della Regione Lazio per la selezione di progetti di edilizia residenziale sociale per la realizzazione di nuovi alloggi popolari. Ne dà notizia la sindaca Virginia Raggi.

Si tratta di un bando emesso dalla Regione Lazio per assegnare quasi 22 milioni di euro di fondi statali destinati alla realizzazione di edilizia pubblica. L'avviso era stato inizialmente pubblicato a dicembre ed era rimasto aperto solo 7 giorni. Il Comune di Roma non aveva partecipato in quanto, come denunciato a gennaio dopo un articolo di Romatoday, "le scadenze erano troppo strette". Il Campidoglio ha poi chiesto e ottenuto la riapertura dei termini che sono scaduti ieri. Oggi la presentazione dei tre progetti.

All’Idroscalo, nel Municipio X, "è prevista dopo anni la riconversione totale dell’area con demolizione degli immobili abusivi, valorizzazione ambientale e costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale in aree vicine", ha spiegato la sindaca.

A Primavalle, nel XIV Municipio, "è in progetto la demolizione dell'immobile ex scolastico e il successivo recupero dell’area con la costruzione di case popolari e nuovi spazi sociali". L'ex scuola, occupata da decine di famiglie per oltre vent'anni, era stata sgomberata il 15 luglio scorso. A novembre era stata inserita nel progetto di rigenerazione urbana Reinventing Cities.

A Lunghezzina infine, nel Municipio VI, "si prevede la costruzione di nuovi alloggi destinati all’edilizia sociale, secondo i principi della bioarchitettura sociale per nuove abitazioni sostenibili e a basso impatto ambientale". Tre progetti che, ha commentato la sindaca, "se approvati, potranno portare alla riqualificazione e rigenerazione di importanti aree della città dando risposte concrete all’emergenza abitativa".